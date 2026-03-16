Tanken: Zwei-Euro-Marke in Villach geknackt

Die Spritpreise in Kärnten erreichen neue Höhen. In Villach wurde am Montag (16. März) die Zwei-Euro-Marke für Diesel überschritten.

Dass Autofahrer aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten beim Tanken auch in Österreich tiefer in die Tasche greifen müssen, sorgte bereits in den vergangenen Wochen für viel Missmut. Vor allem die Preise für Diesel bewegten sich schon länger knapp unter zwei Euro. Nun wurde die Marke auch in Villach überschritten: Am Montagvormittag (16. März) waren für einen Liter Diesel bei einer Tankstelle 2,019 Euro fällig.

Spritpreise sorgen für Diskussionen

Die hohen Treibstoffpreise sorgen nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch in der Politik für Diskussionen. Erst vergangene Woche reagierte die Bundesregierung und legte fest, dass Tankstellen in Österreich ihre Preise nur noch dreimal die Woche erhöhen dürfen, nämlich montags, mittwochs und freitags. Davor war eine Preiserhöhung täglich möglich. Senkungen sind hingegen weiterhin jeden Tag erlaubt.

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Slowenische Tankstellen ausverkauft

Viele Kärntnerinnen und Kärntner suchten ob der steigenden Spritpreise in Österreich in den letzten Wochen bereits nach einem Ausweg und fuhren nach Slowenien, um dort günstiger zu tanken. Die Konsequenzen: Treibstoff war an einzelnen grenznahen Tankstellen komplett ausverkauft. In unserem Nachbarland bleibt der Sprit nach wie vor relativ günstig. Die Preise werden dort nur alle zwei Wochen erhöht und angesichts der nahenden Parlamentswahlen am 22. März wollte man in Slowenien wohl einen zu starken Anstieg der Treibstoffpreise vermeiden.

©5 Minuten In Villach müssen die Autofahrer seit Montag beim Tanken besonders tief in die Tasche greifen.

Versorgungssicherheit gefährdet?

Erst kürzlich warnte der OMV-Generaldirektor Alfred Stern im Ö1-Mittagsjournal davor, dass die Versorgung mit Treibstoff in Österreich nicht für das gesamte restliche Jahr garantiert sei. Im schlimmsten Fall könnte es zu einer Mangellage kommen. Ein großes Problem ist aktuell die Blockade der Straße von Hormus, die eine der wichtigsten Routen für den globalen Ölhandel darstellt und durch den Iran führt. Sterns Vorschlag, falls es wirklich zu einer Treibstoffknappheit kommen sollte: auf gezielten Verbrauch statt auf starre Regulierungen setzen.