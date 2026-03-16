Diese Kärntner Brennpunktschulen bekommen Unterstützung

400 Brennpunktschulen in Österreich erhalten künftig mehr Unterstützung in Form des Chancenbonus. Auch acht Schulen aus Kärnten stehen auf der kürzlich veröffentlichten Teilnehmerliste.

In Österreich ist es nach wie vor so, dass Herkunft und Bildung der Eltern maßgeblich über den schulischen Erfolg und den Werdegang der Kinder entscheiden. Mit dem Chancenbonus-Programm des Bildungsministeriums soll mehr Chancengerechtigkeit im österreichischen Bildungssystem geschaffen werden. Schulen mit besonders schwierigen Rahmenbedingungen (oft als „Brennpunktschulen“ bezeichnet) werden durch verschiedene Maßnahmen gezielt gestärkt. Kürzlich veröffentlichte das Bildungsministerium eine Liste der Schulen, die diese Unterstützung nun erhalten – auch acht Kärntner Schulen sind dabei.

400 Schulen in Österreich erhalten Chancenbonus

Insgesamt nehmen 400 Volks- und Mittelschulen in ganz Österreich am Chancenbonus-Programm teil. Kern des Programms ist zusätzliche Unterstützung für Schulen, die besonders viele Herausforderungen bewältigen müssen – etwa aufgrund der schwierigen sozialen oder wirtschaftlichen Situation der Schülerinnen und Schüler. Die teilnehmenden Schulen erhalten zusätzliche Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen. Dazu zählen etwa Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogen, Schulpsychologen oder auch Experten für Legasthenie und Dyskalkulie. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und Schulen im Alltag stärker zu entlasten.

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Individuelle Maßnahmen

Welche Unterstützung konkret umgesetzt wird, entscheidet jede Schule selbst. Die Schulleitung entwickelt gemeinsam mit ihrem Team Maßnahmen, die zu den jeweiligen Bedürfnissen am Standort passen. Dadurch sollen maßgeschneiderte Lösungen entstehen, wie das Bildungsministerium informiert. Die Entwicklung der Schulen wird regelmäßig begleitet und ausgewertet. Dabei wird unter anderem beobachtet, wie sich Lernmotivation, Wohlbefinden und schulische Leistungen der Kinder entwickeln.

Sozioökonomische Ausgangslage entscheidend

Welche Schulen an dem Programm teilnehmen können und Unterstützung bekommen, wird auf Basis der sogenannten SÖL-Klassifikation entschieden. Dabei wird die sozioökonomischen Ausgangslage (SÖL), also Rahmenbedingungen, die die Schulen nicht direkt beeinflussen können, ermittelt. Bei der Erhebung werden unter anderem der Bildungsstand und Einkommen der Eltern sowie ein Migrationshintergrund und Alltagssprache der Schüler berücksichtigt. „Je höher die sozioökonomische Ausgangslage einer Schule ist, desto günstiger sind die Bedingungen für den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler an dieser Schule. Eine niedrige SÖL-Kategorie bedeutet, dass die sozioökonomische Ausgangslage einer Schule weniger günstig ist“, beschreibt das Bildungsministerium. Am Chancenbonus-Programm können Schulen teilnehmen, die in die SÖL-Kategorie 1 oder 2, also die niedrigsten Kategorien, fallen.

Acht Schulen in Kärnten bekommen Chancenbonus

Betrachtet man das österreichische Gesamtbild, ergibt sich ein klarer Trend. In Wien fallen ganze 58 Prozent der Volksschulen in die niedrigsten SÖL-Kategorien, während es in Gesamtösterreich nur 13 Prozent sind. Auch in der Steiermark finden sich so einige Brennpunktschulen, nämlich insgesamt 41, wovon 32 in der Landeshauptstadt Graz liegen. Kärnten schneidet im bundesweiten Vergleich gut ab: Hier sind insgesamt nur acht Schulen im städtischen Raum betroffen. Laut Liste des Bildungsministeriums erhalten je vier Schulen aus Klagenfurt und Villach den Chancenbonus.