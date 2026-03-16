Olympiasieger unterstützt Kärntner Tennisnachwuchs

Die Silbersee Trophy geht in die nächste Runde: Zwischen dem 25. und dem 26. April findet das Non-Profit-Tennisturnier wieder statt – bereits zum zwölften Mal. Auch heuer warten als Preise auf die Sieger wieder Bilder von Künstlerinnen und Künstlern, die von bekannten Sportlern signiert werden. Prominente Unterstützung kommt heuer etwa vom dreifachen Olympiasieger Matthias Mayer. Wie Silbersee-Trophy-Organisator Erich Petschnig gegenüber 5 Minuten erklärte, unterschrieb der Skirennläufer die drei Siegerbilder der Gruppensieger für das Jahr 2026.

©zVg Matthias Mayer signierte die Siegerbilder für die Silbersee Trophy … ©zVg … und auch das Siegerbild für den Nachwuchsbewerb.

Matthias Mayer unterstützt auch den Nachwuchs

Doch nicht nur das: „Darüber hinaus signierte er auch das Siegerbild des parallel durchgeführten Nachwuchsbewerbs ,Next Generation Cup'“, so Petschnig stolz. Dieser kleinere Bewerb bietet vier jungen Tennisspielern aus Kärnten die Möglichkeit, das Umfeld der Silbersee Trophy unmittelbar mitzuerleben. „Die Teilnahme soll ihnen zusätzliche Motivation geben, durch kontinuierliches Training langfristig das sportliche Niveau zu erreichen, das für eine Teilnahme am Hauptbewerb erforderlich ist“, erklärt der Organisator. Abschließend betont er: „Ich bin so dankbar dafür, dass mit Matthias Mayer ein äußerst sympathischer, ehemaliger Spitzensportler die Silbersee Tennis Trophy unterstützt.“