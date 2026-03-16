Humorkursgründer: „Manche Menschen sind Comedy-Material auf zwei Beinen“

„Humor verbreitet sich schneller als jeder Virus“: Ein Comedy-Coach aus Vorarlberg lädt bald zu einem ungewöhnlichen Workshop nach Villach. Wir haben mit ihm über seinen kuriosen Beruf gesprochen.

„Ich habe schon als Jugendlicher gemerkt, wenn ich rede, lachen die Menschen“, beschreibt Daniel Hoffmann gegenüber 5 Minuten die Wurzeln seines ungewöhnlichen beruflichen Werdegangs. Der Vorarlberger bietet nämlich Comedy-Trainings an – demnächst auch in Villach.

„Manche Menschen sind Comedy-Material auf zwei Beinen“

Vor seiner Selbstständigkeit hat Hoffmann bereits einen langen Weg hinter sich. In Wien studierte er Publizistik, bevor er als Comedy-Autor bei ATV sein Hobby zum Beruf machte – den Humor. Dort schaffte er es sogar bis zum Chefautor der Sendung „Knapp nach Ladenschluss“. Weitere Stationen im Journalismus und PR-Bereich folgten, wobei das Lachen nie zu kurz kam. „Der Humor blieb immer ein wichtiges Werkzeug, besonders in stressigen Jobs und mit schwierigen Chefs. Manche Menschen sind ja Comedy-Material auf zwei Beinen“, wie es Hoffmann ausdrückt. In seinem Werdegang kam es bestimmt nicht zu wenigen skurrilen Momenten, einen davon hat er uns verraten: „Ich hatte einen Auftritt als Tierstimmen-Imitator in einem ÖFB-Pokal-Viertelfinale. Ja, das war so absurd wie es klingt.“

Bist du ein humorvoller Mensch? Ja, ich lache gerne über mich selbst und alles andere. Kommt auf das Thema an. Nein, ich bin eher eine ernste Natur. Ich weiß nicht genau. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Humor verbreitet sich schneller als jeder Virus“

Während der Corona-Pandemie hatte Hoffmann wie viele andere Menschen in Österreich viel Zeit zum Nachdenken. Was dabei auf der Strecke blieb, waren Leichtigkeit und Spaß. Darum besann sich der Vorarlberger auf seine Comedy-Wurzeln: „Ich analysierte Comedy-Shows, besuchte mehrere Stand-Up-Workshops in Deutschland und gründete 2023 schließlich die Comedy-Trainings“, erklärt er. Sein erster Workshop in Bregenz kam gut an, weswegen er dran blieb. Mittlerweile hat er bereits Humorkurse in Bregenz, Innsbruck und Wien abgehalten – am 16. und 17. Mai kommt er nach Villach. „Humor verbreitet sich eben schneller als jeder Virus“, fasst er augenzwinkernd zusammen.

Das erwartet die Teilnehmer im Humorkurs

Was die Teilnehmer erwartet? „Ein Wochenende voller Lachen, Kreativität und Aha-So funktioniert Humor-Momenten“, verspricht der Humorexperte. Im Workshop lernt man, wie Gags funktionieren, wie man Pointen schreibt und eine eigene Comedy-Nummer entwickelt, immer mit fachlicher Begleitung vom Profi. Als Höhepunkt steht am zweiten Tag eine Comedy-Show an, bei der die Teilnehmer ihre selbst entwickelten Nummern live präsentieren. „Wenn ich am Ende in die Gesichter schaue, sehe ich jedes Mal glückliche Menschen“, betont Hoffmann.

©Comedy-Trainings Die Teilnehmer lernen im Humorkurs, wie sie selbst Gags schreiben und präsentieren.

„Bühnensäue“ und Introvertierte

In seinen Kursen sitzen aktuell vorwiegend „klassische Bühnensäue“, wie Hoffmann es nennt, also „Menschen, die gerne reden, unterhalten und im Mittelpunkt stehen“. Dazu zählen etwa Poetry Slammer, angehende Comedians und Kabarettisten ebenso wie Moderatoren und Führungskräfte. Doch nicht nur offene Personen buchen seine Workshops. „Überrascht hat mich, wie viele introvertierte Menschen Humor nutzen wollen, um aus sich herauszukommen“, erklärt Hoffmann. Ein Kärntner ist ihm übrigens besonders im Gedächtnis geblieben: Er besuchte das Humorseminar mit dem Hintergedanken, so leichter ins Gespräch mit Frauen kommen zu können.

©Comedy-Trainings Beim Gag-Schreiben kommen die Leut z’samm.

Humor ist lernbar

Auf unsere Frage, ob jedermann Humor lernen könne, gibt es vom Experten ein klares „Ja“. „Ich arbeite mit bewährten und praxisnahen Techniken aus der Stand-up-Comedy, mit denen jeder lustiger werden kann – auch wenn man nicht sofort der nächste Superstar wird.“ Zum Abschluss gibt uns Hoffmann noch einen Humortipp für den Alltag:

Alltagshumortipp vom Profi: Überlege dir, wann du das letzte Mal richtig genervt warst – von einer Person oder einer Situation. Genau dort liegt Comedy-Gold. Denn: Comedy = Drama + Zeit.

Frage dich: Was ist das Lustige an dieser nervigen Person? Welche Komik steckt in meinem Ärger?

Schreib’s auf. Übertreib’s. Mach’s größer, lauter, absurder. Schon ist es witzig.