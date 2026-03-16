Landjugend Köstenberg lädt zum großen Osterfeuer

Die Landjugend Köstenberg lädt zum traditionellen Osterhaufenheizen ein. Wie der Brauch es will, wird das Feuer am Karsamstag entzündet.

Am 4. April lodern in Köstenberg (Gemeinde Velden, Bezirk Villach-Land) die Flammen – an diesem Datum findet das traditionelle Osterfeuer bei der Feuerwehr statt. Veranstaltet wird das Osterhaufenheizen von der Landjugend Köstenberg. Um 18 Uhr geht’s los, der Osterhaufen wird um 18.30 Uhr angezündet. „Für Speis und Trank ist gesorgt“, erklärt die Landjugend, die sich auf viele Besucherinnen und Besucher freut.