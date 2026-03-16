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/ ©Landjugend Köstenberg
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Osterhaufen.
In Köstenberg findet auch heuer ein Osterfeuer statt.
Villach-Land
16/03/2026
Am Karsamstag

Landjugend Köstenberg lädt zum großen Osterfeuer

Die Landjugend Köstenberg lädt zum traditionellen Osterhaufenheizen ein. Wie der Brauch es will, wird das Feuer am Karsamstag entzündet.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Am 4. April lodern in Köstenberg (Gemeinde Velden, Bezirk Villach-Land) die Flammen – an diesem Datum findet das traditionelle Osterfeuer bei der Feuerwehr statt. Veranstaltet wird das Osterhaufenheizen von der Landjugend Köstenberg. Um 18 Uhr geht’s los, der Osterhaufen wird um 18.30 Uhr angezündet. „Für Speis und Trank ist gesorgt“, erklärt die Landjugend, die sich auf viele Besucherinnen und Besucher freut.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Landjugend Köstenberg.
©Landjugend Köstenberg
Die Landjugend Köstenberg lädt zum Osterfeuer ein.
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