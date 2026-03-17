Villachs Abfallprofis gehen wieder auf Tour

Mit dem Format „Abfallwirtschaft on Tour“ bringt die Stadt Villach Wissen rund um Mülltrennung, Recycling und Wiederverwendung direkt zu den Menschen. Der erste Stopp findet am 24. und 25. März bei der Volksschule Lind statt.

„Biomüll wird zu frischer Erde, Altpapier zu neuem Papier, aus alten Verpackungen werden neue Verpackungen hergestellt. Um diesen Prozess effizient und kostengünstig zu gestalten, ist Mülltrennung besonders wichtig“, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Um den Villachern die Angebote und Möglichkeiten des Villacher Altstoffsammelzentrums (ASZ) näherzubringen, begeben sich die Experten daher auch heuer wieder auf Tour.

©KK Am Foto: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig

Villach setzt auf Wiederverwendung

Neben den Serviceleistungen des Altstoffsammelzentrums stehen auch dieses Mal Themen wie Wiederverwendung und Ressourcenschonung im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem ReUse-Projekt der Stadt Villach. Der erste Stopp findet am 24. und 25. März bei der Volksschule Lind statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 08:16 Uhr aktualisiert