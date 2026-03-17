Kommandowechsel bei den Villacher Fernmeldern

Oberst Ernst Berthold führte seit 2014 das Führungsunterstützungsbataillon 1 in Villach. Nach zwölf Jahren verabschiedet er sich nun in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Alexander Treiblmaier. Der 43-jährige war zuvor Institutsleiter für Cyber und elektronische Kampfführung an der Führungsunterstützungsschule des Österreichischen Bundesheeres in Wien. Die feierliche Übergabe erfolgt am Freitag, dem 20. März 2026, in der Lutschounig-Kaserne in Villach. Die Militärmusik Kärnten wird den Festakt musikalisch begleiten.

©Arno Pusca/Bundesheer Oberst Ernst Berthold geht in Pension.