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Ein Bild auf 5min.at zeigt Oberst Alexander Treiblmaier.
Oberst Alexander Treiblmaier (am Foto) folgt auf Oberst Ernst Berthold.
Villach
17/03/2026
Mit April

Kommandowechsel bei den Villacher Fernmeldern

Beim Villacher Führungsunterstützungsbataillon 1 wechselt das Kommando: Oberst des Generalstabsdienstes Alexander Treiblmaier übernimmt die Position von Oberst Ernst Berthold. Dieser geht mit 1. April in Pension.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Oberst Ernst Berthold führte seit 2014 das Führungsunterstützungsbataillon 1 in Villach. Nach zwölf Jahren verabschiedet er sich nun in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Alexander Treiblmaier. Der 43-jährige war zuvor Institutsleiter für Cyber und elektronische Kampfführung an der Führungsunterstützungsschule des Österreichischen Bundesheeres in Wien. Die feierliche Übergabe erfolgt am Freitag, dem 20. März 2026, in der Lutschounig-Kaserne in Villach. Die Militärmusik Kärnten wird den Festakt musikalisch begleiten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Oberst Ernst Berthold.
©Arno Pusca/Bundesheer
Oberst Ernst Berthold geht in Pension.
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