„Der Bus ist voll!“ – Wenn das Busfahren zum Glücksspiel wird

... diesen Satz können eine Mutter und ihr Sohn nicht mehr hören. Während sie von stehengelassenen Kindern berichtet, halten die Verkehrsbetriebe dagegen. Wir haben nachgefragt, was mit der Linie 5B wirklich los ist.

Es ist das allmorgendliche Zittern an der Haltestelle St. Martin Dorfplatz. Eigentlich sollte der Bus der Linie 5B um 7.12 Uhr die Schüler pünktlich zum Gymnasium oder zur Sportmittelschule in Lind bringen. Doch die Realität sieht für eine Mutter und ihren Sohn oft anders aus: „Der Bus fährt einfach vorbei, weil er angeblich voll ist“, schildert die Villacherin verärgert gegenüber 5 Minuten.

20 Minuten Verspätung: Ein holpriger Start in den Schultag

Die Folge des „Vorbeifahrens“ sei laut der Mutter ein bitterer Ernst im Schulalltag. Werden die Kinder an der Haltestelle stehen gelassen, müssen sie auf die nächste Verbindung warten. „Mein Sohn kam dadurch erst nach 8 Uhr in der Schule an – über 20 Minuten zu spät zum Unterricht“, so die Mutter im Gespräch mit 5 Minuten. Der Zustand ist laut der Mutter kein Einzelfall.

Dr. Richard Gruppe: „Daten zeigen Kapazitäten“

5 Minuten hat die Dr. Richard Gruppe mit den Vorwürfen konfrontiert. Dort ist das Problem der hohen Auslastung im Morgenverkehr bekannt, man sieht die Situation jedoch differenzierter. Katharina Brodowicz erklärt auf Anfrage von 5 Minuten, dass es an Schultagen allein zwischen 7.10 und 7.23 Uhr vier Fahrten von St. Martin zum Hauptbahnhof gibt. „Die Auswertung der Fahrgastzähldaten der letzten Wochen zeigt, dass nie beide Busse gleichzeitig voll ausgelastet waren“, so Brodowicz. Laut den Verkehrsbetrieben gilt die Faustregel: Der Bus, der zuerst kommt, ist zuerst voll. Oft seien in der Linie 5B beim Eintreffen in St. Martin erst 40 bis 50 Fahrgäste an Bord – zugelassen seien die Fahrzeuge jedoch für mindestens 80 Personen.

Die Lösung: Ein Umstieg mit Puffer?

Das Kundenbüro hat der besorgten Mutter bereits verschiedene Fahrtmöglichkeiten dargelegt, heißt es gegenüber 5 Minuten. Der Rat der Experten: Selbst wenn der erste Bus um 7.10 Uhr voll ist, biete der Bus um 7.12 Uhr (Linie 5A) noch genug Puffer, um am Hauptbahnhof die Anschlüsse Richtung Lind (Linien 7 oder 2) zu erreichen. Die Verkehrsbetriebe betonen, dass die Lenker angewiesen sind, Überfüllungen sofort zu melden. Sollten die Zahlen tatsächlich dauerhaft steigen, stelle man eine „Verstärkerfahrt“ (z. B. mit einem Mikro-BUS:SI) in Aussicht.

SPÖ Villach: „Es braucht endlich Lösungen“

„Wir als SPÖ Villach weisen seit längerem darauf hin, dass im Busverkehr für Schüler:innen einiges schiefläuf“, heißt es in einer aktuellen Aussendung von SPÖ-Gemeinderatsklub Villach wo sie Bezug auf den aktuellen Artikel von 5 Minuten nehmen. „Gerade gegenüber den Jüngsten in unserer Gesellschaft hat der zuständige Stadtrat der Verantwortung ERDE eine besondere Sorgfaltspflicht. Es geht hier nicht ums Geld (das Budget wurde in den letzten Jahren von 1 Mio. auf über 7 Millionen erhöht), sondern um Organisation und Verantwortung im Schülerverkehr“, so weiter. Es wird die Erwartung für Verantwortungsbewusstsein und echte Fürsorge für die Kinder betont. „Es kann nicht sein, dass Kinder aufgrund mangelnden Arbeitswillens und mangelnden Lösungswillens des Stadtrates einfach an Bus-Haltestellen stehen bleiben müssen“, heißt es in der Aussendung weiter. „Auch uns berichten Eltern immer wieder, dass ihre Anliegen vom ERDE-Stadtrat ignoriert werden, er kaum erreichbar ist und Rückmeldungen oftmals flapsig oder rein bürokratisch ausfallen. […] Hier braucht es endlich Lösungen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert