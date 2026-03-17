Villacher holt sich ersten Platz: Kevin Maier stürmt zur WM

Während andere noch von der Weltbühne träumen, hat es der Villacher Strongman Kevin Maier schon geschafft. Nach einem beeindruckenden Sieg bei der Central Europe Qualification blickt er nun Richtung Schottland.

Es war der Moment, auf den Kevin Maier hingearbeitet hat: Bei der hochkarätig besetzten Qualifikation für Zentraleuropa sicherte er sich den ersten Platz und damit die direkte Fahrkarte zur Weltmeisterschaft im August. 5 Minuten hat mit Kevin gesprochen.

Auf gehts zum großen WM-Traum

„Ich habe mich Anfang des Jahres bei einer Qualifikation in Österreich für die Weltmeisterschaft qualifiziert“, erzählt Kevin gegenüber 5 Minuten. „Das war ein Wettkampf mit Athleten aus Zentraleuropa. Ich konnte dort den ersten Platz erreichen und mir damit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft sichern“. Auch hat er die Qualifikation für die Europameisterschaft im Juni in der Tasche, musste er eine Entscheidung treffen. „Aus zeitlichen Gründen geht sich die EM leider nicht aus“, erklärt der Strongman im Gespräch mit 5 Minuten.

©zVg: Kevin Maier |

Intensiv vorbereiten auf die WM

„Die Weltmeisterschaft findet im August statt. Austragungsort ist heuer Schottland“, erzählt Kevin. „Der Bewerb dauert zwei Tage und umfasst mehrere Disziplinen“. Jetzt heißt es bei Kevin Maier – vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten… „Jetzt liegt der Fokus ganz klar auf dem Training – es heißt also intensiv trainieren“, so der Strongman im Gespräch.

©zVg: Kevin Maier | Kevin Maier lässt in der Zentraleuropa-Quali die Muskeln spielen. ©zVg: Kevin Maier | Kevin Maier lässt in der Zentraleuropa-Quali die Muskeln spielen. ©zVg: Kevin Maier | Kevin Maier lässt in der Zentraleuropa-Quali die Muskeln spielen. ©zVg: Kevin Maier | Kevin Maier lässt in der Zentraleuropa-Quali die Muskeln spielen.

Heimspiel vor dem Abflug

Zusätzlich hat er auch noch zwei weitere Wettkämpfe im Blick: Bevor es zur WM geht, will es Maier aber in der Heimat noch einmal wissen. Ein Start beim „Stärkster Mann Österreichs“-Qualifier steht fest auf seinem Plan. „Eventuell ergibt sich dort auch eine gute Platzierung“, hofft er. „Der Hauptfokus bleibt aber eindeutig auf der Weltmeisterschaft“.

Aktuell ist Kevin Maier auch auf der Sponsorensuche – erzählt er.

©zVg: Kevin Maier |

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 11:28 Uhr aktualisiert