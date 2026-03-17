Bis 11. Mai: Bafep-Anmeldung für neuen Jahrgang läuft

Am Standort in Villach bietet die Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) auch ab heuer eine viersemestrige Kollegausbildung im Bereich Elementarpädagogik an.

2024 startete erstmals die Elementarpädagogik-Ausbildung im Rahmen des viersem-estrigen Kollegs am Standort in der HAK Villach. „Der betreffende Jahrgang tritt im September zu den Diplomprüfungen an und ist zum Teil bereits jetzt im Berufsleben angekommen“, sagt Bafep-Direktorin Barbara Graber.

Dritter Kolleg-Jahrgang startet im Herbst

Im heurigen Herbst startet der dritte Kolleg-Jahrgang. Interessierten stehen 26 Studienplätze zur Verfügung. „Die Nachfrage nach ausgebildeten Elementar-pädagog:innen ist sehr hoch. Für Absolvent:innen des Kollegs bieten sich attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten“, sagt Villachs Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. So schuf die Stadt bereits im Jahr 2024 ein neues höheres Gehaltsmodell für Elementarpädagogen. Vordienstzeiten aus fachlich relevanten Bereichen werden angerechnet, zudem gibt es zusätzliche Dienst- und Verwendungszulagen, die das Gehalt weiter erhöhen, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Anmeldungen bis 11. Mai

Voraussetzung für den Besuch des Bafep-Kollegs ist die Matura oder eine Studienbe-rechtigungsprüfung bzw. eine Berufsreifeprüfung. Die Ausbildung schließt mit einer Diplomprüfung ab. Interessierte können sich noch bis 11. Mai über die Homepage der Bafep-Kärnten anmelden. Die Eignungsprüfungen finden am 27. Mai statt. Anspruchsberechtigte Personen haben die Möglichkeit, vor Ausbildungsbeginn beim AMS um finanzielle Unterstützung anzusuchen. Weitere Informationen findest du auf der Website.