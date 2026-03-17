Land investiert sechs Millionen Euro in Bezirke Villach und Villach-Land

30 Bau- und Planungsprojekte werden in den Bezirken im heurigen Jahr umgesetzt. Seit 2018 wurden bereits über 50 Millionen Euro im Rahmen der Straßenbauoffensive investiert.

Straßenbauprogramm 2026

„Kärntens Straßen sind die Lebensadern unseres Bundeslandes und ein wichtiger Standortfaktor. Sie sind die Basis für Leben, Arbeiten und Wirtschaften – in der Stadt genauso wie am Land“, betonte Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber am heutigen Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Straßenbauamt Villach. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Abteilungsleiter Siegfried Pirker und dem Straßenbauamtsleiter Christian Zechner präsentierte er dort das Straßenbauprogramm 2026 für die Bezirke Villach und Villach-Land.

Kärntenweit rund 46 Millionen Euro

Trotz einer herausfordernden budgetären Situation hält das Land Kärnten das Investitionsniveau im Straßenbau weiter hoch, verdeutlichte Gruber. Kärntenweit fließen heuer rund 46 Millionen Euro in Straßen, Brücken und Radwege. Für die Bezirke Villach und Villach-Land wurden für dieses Jahr knapp 30 Bau- und Planungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von rund sechs Millionen Euro fixiert. „In den letzten Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, ein regional ausgewogenes Bauprogramm zu erstellen, das nicht nur den Zentralraum berücksichtigt, sondern vor allem auch den ländlichen Raum stärkt und unterstützt“, erklärte Gruber und ergänzt: „Mit der 2018 gestarteten Straßenbauoffensive haben wir bereits sehr viel erreicht und dafür gesorgt, dass über 50 Millionen Euro in das Landesstraßennetz der Bezirke Villach und Villach-Land investiert wurden.“

Sanierung der B85 Rosental Straße

Im heurigen Jahr ist nun unter anderem die Sanierung der B85 Rosental Straße im Bereich Finkenstein bis Latschach ein zentrales Vorhaben, das im Bezirk Villach-Land umgesetzt wird. „Mit einem Investitionsvolumen von rund 500.000 Euro werden dort von Mai bis Juli 1,6 Kilometer der Straße aufbereitet und neu asphaltiert sowie zwei Busbuchten inklusive Gehsteig instandgesetzt“, so Gruber.

©Büro LHStv. Gruber/Gamper Das Land Kärnten investiert im Jahr 2026 sechs Millionen Euro in Straßen, Brücken sowie Radwege in den Bezirken Villach und Villach-Land.

Bauvorhaben Bleiberger Straße (L35)

Ein weiteres Bauvorhaben betrifft die L35 Bleiberger Straße, „in die wir in den letzten Jahren bereits mehrere Millionen investiert haben“Q, wie Gruber unterstrich. Im Abschnitt Kreuth-Steinbruch sollen nun im Sommer die gesamten Asphaltschichten auf einer Fläche von rund 9.300 Quadratmeter abgetragen und neu errichtet werden. Zudem werden die Zufahrten und Busbuchten instandgesetzt, die bestehenden Entwässerungen erneuert und der Gehweg in Teilbereichen saniert. Die Gesamtkosten dieser Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Ebenfalls rund 600.000 Euro fließen in die L37 Ferndorfer Straße im Bereich zwischen Unterbergen und Stuben. Auf einer Länge von 1,5 Kilometern wird hier die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen im Juli starten und im August abgeschlossen sein.

Eisenbahnunterführung Föderlach

„Ein wichtiges Projekt, das gemeinsam mit den ÖBB umgesetzt wird, ist heuer auch die Eisenbahnunterführung in Föderlach“, unterstrich der Straßenbaureferent. Die L59 Föderlacher Straße wird dort verlegt und mit einer Unterführung an einen neuen Kreisverkehr angeschlossen. Zudem soll dort ein Geh- und Radweg durch diese Unterführung bis zum Bahnhof entstehen. Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten steuert hierfür insgesamt rund elf Millionen Euro bei.

Instanhaltung der Rosegger Straße (L52)

Wichtige Instandhaltungsmaßnahmen werden darüber hinaus an der L52 Rosegger Straße am Ribnighügel durchgeführt. Das Land investiert hier rund 500.000 Euro, um einen 1,2 Kilometer langen Abschnitt neu zu asphaltieren sowie den bestehenden Pflasterspitzgraben abzutragen und durch Asphalt zu ersetzen. Die Arbeiten dazu erfolgen von September bis November. Weitere Bauvorhaben sind an der Kreuzung der B83 Kärntner Straße mit der Industriestraße in Wernberg sowie an der L52 Rosegger Straße im Gemeindegebiet von Villach geplant. Die Maßnahmen an der B83 umfassen die Sanierung der Fahrbahn, die Errichtung einer Ampelanlage und die Einbindung in die Industriestraße. Gemeinsam mit Gemeinde und ASFINAG investiert das Straßenbaureferat in dieses Projekt rund 700.000 Euro. An der L52 soll im Herbst ein rund 1,2 Kilometer langer Abschnitt am Ribnighügel saniert werden. Die Investitionshöhe hierfür beträgt rund 500.000 Euro, heißt es weiter.

Weitere Sanierungen

„Auch in den Erhalt und die Instandsetzung von wichtigen Brücken in der Region werden heuer 1,5 Millionen Euro fließen“, sagte der Straßenbaureferent. Zu diesen Vorhaben zählen unter anderem die Sanierungen der Gailbrücke Oberschütt an der L30 Schütter Straße, der Amerikanerhüttenbrücke und der Jakominibrücke an der L35 Bleiburger Straße sowie mehrere Brückenbauwerke am Gailtalzubringer. Außerdem steht im Bezirk Villach Land dieses Jahr auch ein Radwegprojekt am Programm. Im Bereich Mühlbach soll der Verlauf des Drauradwegs R1 an einer Stelle, wo häufig Unfälle passieren, angepasst werden. Das Land Kärnten stellt dafür 122.000 Euro zur Verfügung.

Einblicke in die tägliche Arbeit

Der stellvertretende Leiter der Abteilung 9 des Landes, Siegfried Pirker, betonte besonders die erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen nach den Unwetterschäden im Bereich Treffen und Arriach. „Diese Baustellen waren besondere Herausforderungen. Hier hat das Straßenbaureferat in den vergangenen Jahren sehr viel investiert. Wir haben damit aber auch zahlreiche Gefahrenstellen nachhaltig abgesichert und so zur Verkehrssicherheit beigetragen“, so Pirker. Christian Zechner, Leiter des zuständigen Straßenbauamts Villach, gab einen Einblick in die tägliche Arbeit der Mitarbeiter des Straßenbauamts. Die laufende Betreuung des Straßennetzes spiele dabei eine zentrale Rolle. „Die Arbeit reicht vom Winterdienst, über Mäharbeiten im Sommer bis hin zur laufenden Straßenpflege. Damit wird dafür gesorgt, dass unsere Landesstraßen das ganze Jahr über sicher befahrbar sind“, so Zechner. Gruber dankte abschließend den Mitarbeitern der Straßenbauabteilung und des Straßenbauamtes Villach mitsamt den dazugehörigen Straßenmeistereien für ihren Einsatz. „Sie leisten sehr viel, um diese ambitionierten Projekte vorzubereiten und dann auch umzusetzen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass auch in diesem Jahr wichtige Investitionen in den beiden Bezirken getätigt werden können.“