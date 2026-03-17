Lawine? Mir passiert das doch nie – und wenn doch?

300 Meter wurde Simone Vogl-Umschaden einst von einer Lawine mitgerissen und unter den Schneemassen begraben. Die ehemalige Kärntner Profi-Snowboarderin überlebte – und erkannte, wie schnell eine falsche Entscheidung am Berg lebensgefährlich werden kann. Allein in der Wintersaison 2024/25 gab es in Österreich 28 Lawinentote. Erst vor kurzem kam in Tirol erneut ein Schneeschuhwanderer durch eine Lawine ums Leben. Gemeinsam mit ihrem Mann Gustav Vogl entwickelte sie deshalb mit schneeWISE ein digitales Trainingssystem, mit dem Skitourengeher, Freerider und Wintergäste kritische Situationen realitätsnah durchspielen können – damit sie im Ernstfall schneller und sicherer reagieren.

Trainieren, entscheiden und im Ernstfall sicher reagieren

Simone, du wurdest selbst von einer Lawine erfasst. Welche Spuren hat dieses Erlebnis bei dir hinterlassen?

Es hätte eine schöne Tour werden können – wir hätten im Tal auf den Traumtag angestoßen und darüber gesprochen, dass die Entscheidung zwar heikel war, aber am Ende ja alles gut gegangen ist. Genau das ist oft das Problem: Wenn nichts passiert, merkt man nicht, dass die Entscheidung falsch war. An diesem Tag war sie es – ein Schneebrett riss mich etwa 300 Meter mit, ich wurde verschluckt, spürte Panik und dachte: „Ich bekomme zu wenig Luft.“ Gott sei Dank haben mich meine Kollegen nach etwa drei Minuten freigegraben. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, wie schnell falsche Entscheidungen am Berg lebensgefährlich werden können.

Gustav, wie entstand daraus die Idee für das Start-up schneeWISE?

Viele kennen die Theorie, aber im Gelände kann man kaum üben. Fehler können fatale Folgen haben. Ich komme aus dem E-Learning-Bereich, Simone aus dem Sport. Gemeinsam haben wir uns gefragt, wie man das Entscheiden im Gelände trainieren kann, ohne sich in Gefahr zu bringen. Daraus entstand die Idee, reale Touren digital zu simulieren und Wintersportlern die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen in sicheren Trainingsumgebungen zu üben.

Wie funktionieren diese digitalen Skitourensimulationen konkret?

Die digitalen Lawinentrainings simulieren echte Touren an realen Hängen – von der Planung bis zur Abfahrt. Die Nutzer müssen immer wieder Entscheidungen treffen, etwa bei der Routenwahl oder beim Einschätzen der Lawinenlage. Fahre ich diesen Hang? Route A oder B? Abbruch oder weiter? Anschließend bekommen sie direkt Feedback von staatlich geprüften Bergführern. Für Jugendliche gibt es zudem ein kostenloses App-Training, das Sicherheit und Entscheidungsfähigkeit spielerisch vermittelt.

Es zeigt sich eine interessante Entwicklung: Bei mehr als der Hälfte der schneeWISE-Touren erreichen die Teilnehmer das geplante Gipfelziel nicht. Warum ist das so?