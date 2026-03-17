Kapitän Rauchenwald bleibt weiter im Adlerhorst

Der EC iDM Wärmepumpen VSV kann auch in Zukunft auf die Dienste seines Kapitäns zählen: Der Mittelstürmer hat einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnet und wird damit weiterhin eine zentrale Rolle im Team einnehmen.

Der Villacher befindet sich aktuell in seiner zweiten Phase beim VSV. Bereits in seiner Jugend durchlief er die Villacher Kaderschmiede und blieb bis zur Saison 2013/14 bei den Adlern. Nach mehreren Jahren bei Red Bull Salzburg sowie eine Station in Schweden kehrte er zur Saison 2022/23 wieder in seine Heimatstadt zurück und läuft seither erneut für den EC iDM Wärmepumpen VSV auf.

Alexander Rauchenwald hält dem EC VSV die Treue

In der höchsten österreichischen Spielklasse bringt der Center mittlerweile enorme Erfahrung mit: Insgesamt absolvierte er im Grunddurchgang und in den Playoffs 633 Spiele und erzielte dabei 112 Tore sowie 168 Assists. Mit insgesamt 280 Punkten in 14 Spielzeiten zählt er zu den konstantesten österreichischen Spielern der Liga. Während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg konnte er zudem zweimal den österreichischen Meistertitel feiern. Beim VSV hat sich der Mittelstürmer längst zu einem echten blau-weißen Urgestein entwickelt. In seiner mittlerweile dritten Saison führt er die Adler als Kapitän aufs Eis und soll diese Rolle auch in den kommenden Jahren weiterhin ausfüllen. Seine punktbeste Saison im Dress der Villacher spielte er in seiner ersten Spielzeit nach der Rückkehr: In der Saison 2022/23 verbuchte er in 47 Spielen 13 Tore und 19 Assists für insgesamt 32 Punkte. In den anschließenden Playoffs steuerte er zudem einen weiteren Assist bei.

Zentrale Rolle beim Nachwuchs

Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke soll der Center auch künftig eine wichtige

Rolle im Teamgefüge einnehmen, sowohl auf dem Eis als auch abseits davon. Neben seiner Funktion als verlässlicher Mittelstürmer wird er insbesondere bei der Weiterentwicklung der jungen Spieler im Kader eine zentrale Aufgabe übernehmen und gleichzeitig die Identität der Blau-Weißen weiter prägen.

Hohenberger: „Enorm wichtiger Baustein“

Sportdirektor Herbert Hohenberger weiß die Bedeutung der Vertragsverlängerung einzuordnen: „Alexander ist für uns ein enorm wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Er verkörpert die blau-weiße Identität des VSV wie kaum ein anderer Spieler und geht sowohl aufals auch neben dem Eis mit gutem Beispiel voran. Gerade für unsere jungen Spieler ist er eine wichtige Führungspersönlichkeit, an der sie sich orientieren können. Gleichzeitig steht seine Vertragsverlängerung auch für unseren Weg, auf Kontinuität und nachhaltige Entwicklung zu setzen. Wir wollen eine stabile Struktur im Team aufbauen, und er spielt in diesen Überlegungen eine wichtige Rolle.