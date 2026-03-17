Die aktuelle Playoff-Serie verläuft für den EC iDM Wärmepumpen VSV mehr schlecht als recht. Bislang konnten die 99ers aus Graz dreimal gewinnen. Wenn sie sich heute wieder den Sieg holen, dass heißt das: Aus für die „Adler“.

Bitteres erstes Drittel

Heute geht es um alles für die Villacher. Gleich zu Beginn muss Goalie Cannata ein paar Mal rettend eingreifen. Dann netzt Haudum in der fünften Minute für die Gäste ein. Gleich zwei Minuten später fällt das nächste Tor und Graz ist mit 0:2 in Führung und sogleich folgt auch noch das bittere 0:3. Nachdem beide Mannschaften Strafen ausfassten, bringen die Steirer den Puck ein viertes Mal beim VSV über die Linie und zum großen Bedauern der Fans in Minute 13 fällt der fünfte Treffer für die 99ers. Bei den „Adlern“ wird ein Torhüterwechsel vorgenommen. Kurz vor Schluss des ersten Drittels kassiert der VSV noch ein sechstes Tor.

Hoffnungsschimmer im Mitteldrittel

Das zweite Drittel begann und endlich durfte die Villacher Stadthalle für die „Adler“ beben. Adam Helewka kann den gegnerischen Goalie bezwingen – ein Hoffnungsschimmer für den EC VSV. Auf den Rängen jubelten die Fans. Die 99ers verhalten sich entspannter, denn das muss der VSV erst einmal aufholen. Es folgen Strafen auf beiden Seiten. Dann in Minute 40 der nächste Hoffungsschimmer. Brett Budgell schießt durch die Beine von Lagace zum 2:6. Und dann geht es nach der Pause auch schon ins Schlussdrittel.

Können die „Adler“ es schaffen?

Zu Beginn des Schlussdrittels hatte John Hughes eine sehr gute Chance, doch der Schuss konnte noch abgewehrt werden. Auch bei Elias Wallenta hätte es fast geklappt, doch auch hier hält Lagace. Dann sieht es schon fast danach aus, dass die „Adler“ eine Aufholjagd starten. Thomas Vallant zieht von der blauen Linie ab und Budgell fälscht ab ins Tor. Doch dann folgt die Besprechung der Schiedsrichter, diese entscheiden: Kein Tor. Sintschnig ist leicht mit dem Goalie kollidiert und hat ihn so im Torraum behindert. Es bleibt bei dem Spielstand von 2:6. Dann ein Treffer für die Grazer, doch die Schiris geben kein Tor, ebenfalls wegen Behinderung des Torhüters. Doch dann war auch die Zeit schon abgelaufen. Das war’s für den EC iDM Wärmepumpen VSV – die Saison ist vorbei.