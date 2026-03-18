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/ ©Montage: privat & Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt Eduard Zeqiri und das Foodhaus in Fürnitz.
Das "Foodhaus" eröffnet am 1. April in Fürnitz.
Fürnitz
18/03/2026
Pizza bis Spaghetti
#goodnews

Neuer Imbiss eröffnet Anfang April in Fürnitz

In das ehemalige Lokal „König Kebap 3“ in der Rosentaler Straße 10 in Fürnitz zieht neues Leben ein. Am Mittwoch, dem 1. April 2026, öffnet dort ein neuer Imbiss seine Türen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Anfang April eröffnet in Fürnitz das neue Imbisslokal „Foodhaus“. Dahinter steckt Valbone Zeqiri. Die 44-Jährige bringt bereits jahrelange Erfahrung aus der Gastronomie mit und wagt nun mit Unterstützung ihrer Familie den Schritt in die Selbsständigkeit. „Für uns ist es das erste eigene Lokal – wir haben die Gelegenheit sofort ergriffen“, erklärt Sohn Eduard Zeqiri gegenüber 5 Minuten. Auch er wird in dem Restaurant mithelfen, in dem Hungrige wohl schnell fündig werden. „Angeboten wird ein breites Sortiment, von Pizza über Kebap bis hin zu Ćevapčići und Spaghetti“, so Zeqiri. Neugierige lädt er direkt zum Vorbeischauen ein.

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