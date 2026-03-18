Neuer Imbiss eröffnet Anfang April in Fürnitz

Anfang April eröffnet in Fürnitz das neue Imbisslokal „Foodhaus“. Dahinter steckt Valbone Zeqiri. Die 44-Jährige bringt bereits jahrelange Erfahrung aus der Gastronomie mit und wagt nun mit Unterstützung ihrer Familie den Schritt in die Selbsständigkeit. „Für uns ist es das erste eigene Lokal – wir haben die Gelegenheit sofort ergriffen“, erklärt Sohn Eduard Zeqiri gegenüber 5 Minuten. Auch er wird in dem Restaurant mithelfen, in dem Hungrige wohl schnell fündig werden. „Angeboten wird ein breites Sortiment, von Pizza über Kebap bis hin zu Ćevapčići und Spaghetti“, so Zeqiri. Neugierige lädt er direkt zum Vorbeischauen ein.