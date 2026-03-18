Diebe brachen über Balkon in Wohnung ein – Schmuck und Bargeld weg

Von gestern auf heute brachen bislang noch unbekannte Täter n eine Wohnung in Villach ein. Schmuck und Bargeld wurde gestohlen. Die Bewohnerin war nicht zu Hause.

Die Villacher Polizei ermittelt aufgrund eines Einbruchs in eine Wohnung.

Die Villacher Polizei ermittelt aufgrund eines Einbruchs in eine Wohnung.

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 17. März, 15 Uhr, und 18. März 2026, 7.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses im Stadtgebiet von Villach ein, indem sie die Balkontüre aufbrachen, teilt die Kärntner Polizei mit.

Wohnung durchwühlt

Die Täter durchwühlten die Wohnung und stahlen Schmuck und Bargeld in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Die Wohnungsbesitzerin war zur Tatzeit nicht zu Hause, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 17:26 Uhr aktualisiert