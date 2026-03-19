Schluss mit dem Verkehr: Villach plant erste „Schulstraße“

Im Stadtteil Maria Gail könnte bald Geschichte geschrieben werden: Hier soll die erste Schulstraße der Stadt entstehen. Gleichzeitig sind auch weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung entlang der Abstimmungsstraße geplant.

Wie die Stadt Villach in einer Aussendung mitteilt, leidet der Bereich rund um Volksschule und Kindergarten seit Jahren unter starkem Durchzugsverkehr. Gemeinsam mit der Bevölkerung und dem Planungsbüro Rosinak & Partner wurden daher Lösungen erarbeitet. Kernstück ist das Konzept der Schulstraße: An Schultagen soll die Straße künftig 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn für Autos gesperrt werden. Ausgenommen sind lediglich Einsatzfahrzeuge. Ziel ist es, das Verkehrsaufkommen direkt vor der Schule deutlich zu reduzieren und so die Sicherheit der Kinder zu erhöhen. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, sollen auf sogenannte Elternhaltestellen außerhalb der Sperrzone ausweichen.

Freiwillige Helfer gesucht

Für die Umsetzung des Pilotprojekts werden noch freiwillige Helfer benötigt. Diese sollen täglich beim Aufstellen der Absperrgitter unterstützen. Interessierte können sich bis 10. April 2026 bei der Stadt oder der Schule melden. Verkehrsreferent Sascha Jabali-Adeh appelliert: „Die Sicherheit der Kinder hat oberste Priorität. Bitte helfen Sie mit, diese weiter zu erhöhen.“

Weitere Verkehrsberuhigung geplant

Auch entlang der Abstimmungsstraße sind Maßnahmen vorgesehen. Geplant sind unter anderem: Fahrbahnverengungen durch Poller und farbliche Bodenmarkierungen. Damit soll der Durchzugsverkehr gebremst und die Strecke für Autofahrer unattraktiver werden. Gleichzeitig soll die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer steigen. Die Detailplanungen sind bereits abgeschlossen, die Finanzierung ist im Budget 2026 vorgesehen. Die Umsetzung könnte – vorbehaltlich politischer Beschlüsse – noch im Frühjahr starten, heißt es.