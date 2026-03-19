Alte Kleidung wird zu LKW-Plane: Kunstaktion macht in Villach Halt

In Villach macht am 27. April 2026 ein besonderes Upcycling-Projekt Halt: Das Künstlerkollektiv „Bis es mir von Leibe fällt“ gestaltet die Plane eines LKW mit alter Kleidung neu. Besucher sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Das Kunstprojekt läuft unter dem Titel „In Search of Fulfillment„. „Aus alten T-Shirts werden Grafiken mit Hand gewebt oder mit einer Maschine getuftet. Diese Elemente bilden am Ende die neu interpretierte Hülle eines LKW“, erklärt die Bewegung Verantwortung ERDE. Die Aktion findet im Rahmen ihres Recyclingdays am Freitag, dem 27. April 2026, zwischen 14 Und 19 Uhr im Freiraum MYZEL in der Lederergasse 18 statt. „Neben dieser besonderen Aktivität wird es wie jedes Jahr auch die Kleiderschenkerei geben.“