Villacher Stadttankstelle erlebt Ansturm wegen steigender Spritpreise

An der Villacher Stadttankstelle herrscht Hochbetrieb: Seit die Preise für Benzin und Diesel nach oben schießen, tanken dort wieder mehr Menschen. Die Zahl der Kunden stieg um etwa 25 Prozent.

Dass die gestiegenen Spritpreise die Villacher belasten, zeigt ein Blick in die St. Johanner Straße 20. Dort liegt die Villacher Stadttankstelle. „Immer wenn der Preisunterschied zu anderen Tankstellen hoch ist, erleben wir einen regelrechten Kundenansturm“, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Stadt. Auch Donnerstagmittag ist sie mit 1,969 Euro pro Liter Diesel und 1,719 Euro pro Liter Benzin mit Abstand die billigste Tankstelle in Villach.

25 Prozent mehr Kunden am Tag

„Die Stadt Villach hat immer daran festgehalten, die Stadttankstelle als kleinen Preisbrecher zu erhalten. Trotz oftmaliger Kritik bin ich der Überzeugung, dass Pendler und Familien auch auf das Auto angewiesen sind. Und da zeig sich gerade jetzt, dass unsere Stadttankstelle zumindest einen kleinen Unterschied bringt“, betont Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Gegenüber den Wochen vor der Preiserhöhung verzeichnet die Stadttankstelle derzeit rund 25 Prozent mehr Kunden am Tag.

Maßnahmen gefordert

Katholnig: „Ich möchte betonen, dass wir mit der Krise kein Geschäft machen.“ Der Preis ergibt sich durch einen Mengenvorteil beim Einkauf, der an die Kunden weitergegeben wird. „Tatsache ist auch, dass dieser kleine Vorteil alleine nicht reichen wird“, stellt die Vizebürgermeisterin weiters klar. „Der Bund muss die Lebensrealität der Menschen sehen. Bei uns arbeiten Menschen im Gesundheitswesen oder in Schichtarbeit, können den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen und sind daher auf das Auto angewiesen. Daher braucht es dringend Maßnahmen, damit die Menschen sich den Alltag wieder leisten können!“