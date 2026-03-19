Defekte Heizanlage alarmierte Einsatzkräfte in Villach-Land

Im Keller eines Mehrparteienhauses in Ledenitzen kam es heute Morgen zu einer Rauchentwicklung. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um die Ursache zu klären.

Heute in den Morgenstunden wurden gleich mehrere Feuerwehren aus Villach-Land zu einem Einsatz in Ledenitzen gerufen. Im Keller eines Mehrparteienwohnhauses kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung.

Heizung als mögliche Alarmursache

„Bei der Erkundung unter schwerem Atemschutz konnte kein Brand festgestellt werden, jedoch ein Defekt bei der Heizanlage als Verursacher für den Rückstau der Rauchgase ausgemacht werden“, berichtet die Feuerwehr Gödersdorf in den sozialen Medien. Die betroffenen Bereiche wurden anschließend mit einem Druckbelüfter rauchfrei gemacht und die Einsatzstelle wurde dem zuständigen Rauchfangkehrer übergeben. Rund eine Stunde waren die Feuerwehren aus Ledenitzen, Latschach, Gödersdorf und Faak am See im Einsatz.