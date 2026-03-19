Trikot geklaut: Grazer Fans nach VSV-Spiel bedroht und attackiert

Nach dem letzten Spiel des EC VSV gegen die Graz 99ers in der Villacher Stadthalle kam es zu einer Auseinandersetzung. Einem Grazer Fan wurde auch ein Trikot gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Ein 5-Minuten Leser wandte sich an die Redaktion, um auf einen Vorfall aufmerksam zu machen. Er und sein Kollege, beide Fans der Graz 99ers, haben nach dem Spiel die Eishalle über den ostseitigen Ausgang verlassen. Dort wurden sie „massiv von vier bis fünf Jugendlichen VSV-Fans angepöbelt und beleidigt.“

„Beleidigungen bis hin zu Drohungen ausgesprochen“

Die Jugendlichen seien den beiden dann nachgegangen, erzählt er weiter. Dann kam es zu einem Übergriff. „Mein Kollege wurde von hinten gepackt und gegen die Wand gedrückt. Sein Kopf wurde teilweise sogar gegen die Wand gehauen und es wurden Beleidigungen bis hin zu Drohnungen ausgesprochen“, teilt er weiter mit. Außerdem seien sie aufgefordert worden, das Trikot auszuhändigen. Im Zuge der Auseinandersetzung nutzten die beiden die erste Möglichkeit um aus der Situation zu entkommen. „Die Jugendlichen sind mit unserem Trikot abgehauen.“

„Für mich ist es persönlich sehr schade“

In weiterer Folge wandten sie sich an die Security, sowie auch an die Polizei, die den angezeigten Vorfall gegenüber 5 Minuten bestätigt. Der Betroffene zeigt sich erschüttert: „Für mich ist es persönlich sehr schade, dass es im Eishockey zu solchen Ausschreitungen kommen muss.“ Er wollte auf den Vorfall aufmerksam machen, „sodass sich vielleicht der österreichische Eishockeysport fanseitig wieder einigermaßen normalisiert.“ Die Ermittlungen der Polizei laufen. Auf eine Anfrage von 5 Minuten hat der EC VSV bislang nicht reagiert.

„… das ist ALLES unterste Schublade“

Auch in den sozialen Medien gingen die Wogen hoch, denn unter einem Facebook-Posting des EC VSV wurde in einem Kommentar auf „unmenschliches und erschreckendes“ Verhalten einiger Fans gegenüber Grazern nach dem Spiel aufmerksam gemacht. So wird unter anderem gesagt, dass „Frauen im Beisein von Kindern, an die Wand gedrückt, beleidigt und bedroht“ wurden, „übelste Beschimpfungen“ stattgefunden haben sollen, sowie auch Menschen angespuckt oder mit Bier angeschüttet wurden. „… das ist ALLES unterste Schublade und richtig asozial“, schreibt der User und er hoffe auch, dass aus solch einem Verhalten Konsequenzen gezogen werden, denn „bei uns in Graz werdet ihr auch nicht so behandelt“, heißt es abschließend.