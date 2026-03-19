Zeigefinger schwer verletzt: Villacher Schüler forderte über 11.000 Euro

Schmerzensgeld für einen Schulunfall? Ein Schüler aus Villach forderte über 11.000 Euro, nachdem er sich beim Umzug der Schule den Finger eingeklemmt hatte – das Gericht wies die Klage ab.

Ein Schüler der HTL Villach verletzte sich beim Umzug der Schule schwer am Zeigefinger – die Forderung nach Schmerzensgeld wurde vor Gericht abgelehnt.

Ein Schüler der HTL Villach verletzte sich beim Umzug der Schule schwer am Zeigefinger – die Forderung nach Schmerzensgeld wurde vor Gericht abgelehnt.

Ein Schüler aus Villach hat den Sprung vom Klassenzimmer in den Gerichtssaal gewagt – und verlor. Grund war ein Unfall während eines Umzugs der Schule, bei dem sich der junge Mann den linken Zeigefinger schwer verletzte. „Der Unfall geschah, als der Bursche beim Umzug der Schule geholfen hat“, erläutert Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“. „Beim Verladen einer Pinnwand hat er sich den linken Zeigefinger schwer verletzt.“

Schadensersatz inklusive Haftung für alle Folgeschäden

Nach seiner Matura wollte der Betroffene Schadensersatz und forderte über 11.120 Euro inklusive Haftung für alle Folgeschäden. Im Zentrum der Klage stand die Frage, ob die Lehrkräfte ihre Aufsichtspflicht verletzt hatten. Nach mehreren Sitzungen entschied der Zivilrichter jedoch gegen den Schüler, denn es gab keine vorsätzliche Aufsichtspflichtverletzung.

Dauerhafte Folgen durch Verletzung

Die Verletzung ist gravierend und der junge Mann muss möglicherweise mit dauerhaften Folgen leben, wie aus dem Medienbericht hervorgeht. Dennoch sah das Gericht keine rechtliche Verantwortung bei der Republik. Die Entscheidung wurde vom Kläger akzeptiert, die Finanzprokuratur betrachtet den Fall als abgeschlossen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 17:55 Uhr aktualisiert