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Villach: Straßensperren und Umleitungen ab kommender Woche
Autofahrer müssen Geduld mitbringen. Bauarbeiten sorgen in den kommenden Tagen für Fahrbahnsperren und Umleitungen in Villach. Betroffen sind die Untere Fellach, die Ringmauergasse sowie die Moosstraße.
Übersicht
- Wegen der Errichtung eines Fassadengerüstes entlang der Untere Fellacher Straße 47 kommt es in der Zeit von 24. März 2026 bis 24. April 2026 zu einer Fahrbahnsperre. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.
- Aufgrund der Aufstellung eines Hebekrans im Bereich der Ringmauergasse 3 kommt es am 2. April von 8 bis 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.
- Aufgrund von Grabungsarbeiten entlang der Moosstraße von Nr. 49 bis 51 kommt es von 23. März bis 30. April zu einer Fahrbahnsperre. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.
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