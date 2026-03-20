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/ ©Montage: Canva & BFKDO Villach-Land
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die Waldbrandverordnung sowie einen brennenden Wald.
Seit 19. März gilt im Wald und auf waldnahen Flächen im Bezirk Villach-Land ein striktes Rauch- und Feuerverbot.
Bezirk Villach-Land
20/03/2026
Seit Donnerstag

Waldbrandgefahr: Bezirkshauptmannschaft erlässt strenges Feuerverbot

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ergreift die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land nun konkrete Maßnahmen zur Vorbeugung von Waldbränden. Ein Feuerverbot wurde verhängt. Bei Verstößen droht eine hohe Geldstrafe.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Wie berichtet, setzt die aktuell vorherrschende Trockenheit Österreichs Wäldern zu. Im Kärntner Bezirk Villach-Land werden daher nun erste Maßnahmen ergriffen. Seit Donnerstag, dem 19. März 2026, ist jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald verboten. Damit soll die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden verhindert werden. Eine entsprechende Verordnung wurde von der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land erlassen. Bei Verstößen droht entweder eine hohe Geldstrafe von bis zu 7.270 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

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