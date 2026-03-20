Waldbrandgefahr: Bezirkshauptmannschaft erlässt strenges Feuerverbot

Wie berichtet, setzt die aktuell vorherrschende Trockenheit Österreichs Wäldern zu. Im Kärntner Bezirk Villach-Land werden daher nun erste Maßnahmen ergriffen. Seit Donnerstag, dem 19. März 2026, ist jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald verboten. Damit soll die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden verhindert werden. Eine entsprechende Verordnung wurde von der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land erlassen. Bei Verstößen droht entweder eine hohe Geldstrafe von bis zu 7.270 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.