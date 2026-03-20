„Verkehrsverhinderung“: Schulstraße und Co. sorgen für Kritik

Im Villacher Stadtteil Maria Gail soll das Pilot-Projekt "Schulstraße" umgesetzt werden. Doch die Volkspartei kritisiert die Planungen des Verkehrsreferates der Stadt. Störend seien auch die Poller am Hans-Gasser-Platz.

Wie berichtet, soll in Maria Gail ein Pilot-Projekt zur Schulstraße umgesetzt werden. Gleichzeitig seien auch weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung entlang der Abstimmungsstraße geplant. Vonseiten der Volkspartei wird Kritik dazu lauter.

Durchzugsverkehr als Belastung

Aufgrund des starken Durchzugsverkehrs entlang der Abstimmungsstraße und im Bereich der Volksschule, sowie des Kindergartens in Maria Gail hat Verkehrsplanungsreferent Stadtrat Sascha Jabali-Adeh (ERDE) gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung und einem Planungsbüro Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung erarbeitet. Kurzgesagt soll die Straße bei der Volksschule und beim Kindergarten an Schultagen 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn mittels Scherengitter für Autos gesperrt werden. Es soll aber „Elternhaltestellen“ geben. Auch entlang der Abstimmungsstraße seien Maßnahmen, wie beispielsweise Poller geplant, sodass der Durchzugsverkehr gebremst werde. Die Umsetzung könnte – vorbehaltlich politischer Beschlüsse – noch im Frühjahr starten.

Volkspartei kritisiert Vorhaben

„Eine Schulstraße mit Straßensperren in Maria Gail, eine autofreie Abstimmungsstraße und als Krönung ein mit Pollern zugestellter Hans-Gasser-Platz samt BIO-Bauernmarkt – Busse und PKW kommen nicht einmal mehr aneinander vorbei“, stellt Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) klar. Laut ihm führe die Bewegung Verantwortung Erde einen ideologischen Feldzug gegen das Auto. „Das ist nichts Neues. Neu ist allerdings, mit welcher Konsequenz dabei das tägliche Leben der Menschen sabotiert wird. Statt sich in ideologischen Experimenten zu verlieren, sollte Stadtrat Jabali endlich seine Kernaufgaben erfüllen und dafür sorgen, dass Schulbusse funktionieren und Kinder pünktlich in die Schule kommen“, so Pober.

©KK | Poller am Hans-Gasser-Platz sorgen für Kritik. ©KK | Offenbar führen diese immer wieder zu Stau und gefährlichen Situationen.

Pober: „Das ist Verkehrsverhinderung“

Laut Pober sei die Schulstraße eine Verlagerung des Problems. „Eltern werden verdrängt, das Verkehrschaos einfach in die Nebenstraßen verschoben. In der Innenstadt sorgen die Maßnahmen rund um den BIO-Markt zusätzlich für Staus, Stillstand und gefährliche Situationen – völlig sinnlos und hausgemacht“, führt er aus und betont abschließend: „Das ist keine Verkehrsplanung, das ist Verkehrsverhinderung. Wer so Politik macht, stellt Ideologie über die Bedürfnisse der Bevölkerung.“

©ÖVP Villach Am Foto: Marktreferent Stadtrat Christian Pober

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert