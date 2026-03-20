Zerstörungswut am Dobratsch: Vandalen wüteten am Villacher Hausberg

Aufgrund zunehmender Sachbeschädigungen im Naturpark Dobratsch – von zerstörten Absperrungen bis hin zu Zweckentfremdung von Winterausrüstung – leiten die Verantwortlichen nun rechtliche Schritte ein.

Zudem soll verstärkt Videomaterial von Webcams zur Identifizierung der Verursacher ausgewertet werden, um die Sicherheit der Parkbesucher zu gewährleisten.

Zudem soll verstärkt Videomaterial von Webcams zur Identifizierung der Verursacher ausgewertet werden, um die Sicherheit der Parkbesucher zu gewährleisten.

Der Naturpark Dobratsch kämpft gegen eine Welle von rücksichtslosem Vandalismus. Was wie ein „Jugendstreich“ begann, gefährdet mittlerweile massiv die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher. Die Verantwortlichen ziehen nun die Reißleine: Mit verstärkten Kontrollen, modernster Technik und einer Null-Toleranz-Politik wird den Tätern der Kampf angesagt.

Zerstörung als „neuer Trend“?

In den letzten Monaten häufen sich die Vorfälle entlang der Villacher Alpenstraße und an markanten Aussichtspunkten. Die Liste der Sachbeschädigungen ist lang und lässt die Verantwortlichen fassungslos zurück: Abmontierte Fahnenstangen, mutwillig eingetretene Absperrgitter und Lagerfeuer, die mit zweckentfremdeten Schneestangen befeuert werden. Naturpark-Vorsitzende und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig findet dafür klare Worte „Leider müssen wir vor allem entlang der Villacher Alpenstraße und bei Aussichtspunkten immer wieder feststellen, dass öffentliches und privates Eigentum in unserem Naturpark zerstört wird. Manche dieser Zerstörungsaktionen sind derart extrem, dass sie die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gefährden.“

Lebensgefahr statt Freizeitspaß

Besonders im Winter haben die Beschädigungen fatale Folgen. Wenn Sicherheitsabsperrungen zerstört werden, die Gäste vor dem Betreten verschneiter, absturzgefährdeter Bereiche schützen sollen, hört der Spaß auf: „Wenn Schneestangen weggerissen und als Lagerfeuerholz verwendet werden, kann das unsere Schneeräumung gefährden. Noch gefährlicher sind die eingetretenen Sicherheitsabsperrungen, die im Winter Besucherinnen und Besucher von der Nutzung verschneiter Anlagen abhalten sollen, hier besteht Absturzgefahr“, so Katholnig weiter.

Videoüberwachung und verstärkte Streifen

Wer glaubt, im weitläufigen Naturpark unbeobachtet zu bleiben, könnte bald ein teures Erwachen erleben: Die Betreiber setzen inzwischen auf eine lückenlose Verfolgung. Johannes Hörl, Geschäftsführer der Villacher Alpenstraßen GmbH, erläutert: „Als Betreiber der Villacher Alpenstraße heißen wir derartige Vandalenakte ganz und gar nicht gut. Wer unsere Einrichtungen beschädigt, muss damit rechnen, dass wir dank moderner Webcam-Technik an der Straße und bei unseren Anlagen die Verursacher ausfindig machen und konsequent zur Verantwortung ziehen. Wir werden jeden nachweisbaren Fall zur Anzeige bringen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.“ Unterstützung kommt zudem von der Kärntner Bergwacht. Einsatzleiter Udo Skumauz sieht in dem Verhalten einen besorgniserregenden Trend: „Die Kärntner Bergwacht vertreten durch die Einsatzstelle Villach hat diesen Vandalismus, der scheinbar ein neuer Trend gewisser Personenkreise ist, bereits bemerkt und entsprechend erste Maßnahmen durch verstärkte Bestreifung eingeleitet. Natürlich werden Personen, die bei solchen Entgleisungen auf frischer Tat ertappt werden, sofort beanstandet und umgehend zur Anzeige gebracht.“

Zeugen gesucht

Die „Aktion scharf“ sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen Naturpark-Rangern, der Bergwacht und der Polizei vor. Ziel ist es, den Naturraum Dobratsch als sicheres Ausflugsziel zu erhalten und die hohen Reparaturkosten zu stoppen. „Ich habe auch die Polizei und die Bergwacht informiert und gebeten in unserem Naturpark öfter Kontrollfahrten durchzuführen“, erklärt Vizebürgermeisterin Katholnig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 11:13 Uhr aktualisiert