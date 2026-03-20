Konkurs in Kärnten: Luxusimmobilien am Wörthersee betroffen

Gegen die Marina Village Schmalzl GmbH am Wörthersee wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen betreibt neun Luxusappartements und soll geschlossen werden. Ein Sanierungsplan ist derzeit nicht vorgesehen.

Wie der KSV 1870 berichtet, wurde gegen die Marina Village Schmalzl GmbH mit Sitz in Velden am Wörthersee ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen betreibt die Vermietung von neun Luxusappartements am Wörthersee. Wie der KSV 1870 weiter mitteilt, sind keine Dienstnehmer betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 1,35 Millionen Euro, betroffen ist derzeit ein Gläubiger.

Sofortige Unterlassung der Nutzung im Jahr 2023

Laut Angaben der Schuldnerin, wie der KSV 1870 berichtet, errichtete das Unternehmen im Jahr 2017 auf einer Liegenschaft in Velden eine Wohnungseigentumsanlage, die auf Basis eines Baubewilligungsbescheides im Jahr 2024 fertiggestellt wurde. Bestandteil der Bewilligung war ein Betriebskonzept, das von der Schuldnerin mehrfach überarbeitet und im Bewilligungsverfahren vorgelegt wurde. Wie aus dem Schreiben hervorgeht, ordnete die Marktgemeinde im Jahr 2023 die sofortige Unterlassung der weiteren Nutzung der Anlage sowie deren Abbruch an, da offenbar eine widmungswidrige Nutzung der Anlage vorliegt.

Unternehmen soll geschlossen werden

Nach aktuellem Stand sei ein Sanierungsplan nicht vorgesehen und das Unternehmen soll geschlossen werden. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort bis zum 5. Mai anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Michael Lassnig, Rechtsanwalt in Villach, bestellt, die erste Gläubigerversammlung, die Berichtstagsatzung und die Prüfungstagsatzung finden am 19. Mai 2026 statt.