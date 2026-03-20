Landjugend lädt zum Bezirksball nach Afritz

Tradition wieder aufleben lassen: Der Landjugend Bezirk Villach veranstaltet am Samstag, dem 21. März 2026, ihren Bezirksball im Kultursaal Afritz. Der Erlös wird für die Kultur- und Brauchtumspflege aufgewendet.

„Unser Ziel ist es, das gesellschaftliche Leben und die Traditionen wieder aufleben zu lassen. Mit viel Engagement, Motivation und Teamarbeit haben wir den Ball im letzten Jahr erstmals wieder organisiert und erfolgreich umgesetzt“, erklärt Selina Kleinbichler vom Landjugend-Bezirksvorstand Villach. Nachdem Erfolg vom Vorjahr wird der Bezirksball auch heuer wieder veranstaltet – und zwar bereits diesen Samstag!

Polonaise, Musik und Mitternachtseinlage

„Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm freuen“, so Kleinbichler. Ein besonderes Highlight ist die feierliche Eröffnungspolonaise, die von den Ortsgruppenmitgliedern des Bezirks Villach gestaltet wird. Anschließend folgt der Auftanz der Landjugend Eberstein. Für musiaklische Unterhaltung sorgt die Band Combo. „Zudem erwartet die Gäste eine Mitternachtseinlage der Landjugend Deutsch-Griffen“, verrät Kleinbichler. Der Einlass erfolgt um 19 Uhr. Um Tracht oder Abendkleidung wird gebeten.