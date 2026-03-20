Neuer Kommandant für das Bundesheer in Villach angelobt

In der Villacher Lutschounig-Kaserne wurde am Freitag die Leitung des Führungsunterstützungsbataillon 1 offiziell übergeben. Im Beisein von LHStv. Martin Gruber und Landesrätin Beate Prettner übernahm Oberst dG Alexander Treiblmaier das Kommando von Oberst Ernst Berthold, der nach über zwölf Jahren im Amt in den Ruhestand tritt. Der militärische Akt wurde durch Brigadier Christof Tatschl vollzogen.

Rückblick auf die Ära Berthold

Oberst Berthold führte den Verband seit September 2014. Unter seiner Leitung festigte das Bataillon seine Rolle als hochspezialisierter Verband, der für die Kommunikationsfähigkeit des Bundesheeres im In- und Ausland zentral ist. „Eine Kommandoübergabe ist im militärischen Leben ein sehr besonderes Ereignis. Es ist ein Tag des Rückblicks, des Dankes, aber auch ein Tag des Aufbruchs und des Blicks nach vorne“, sagte LHStv. Martin Gruber. „Seit September 2014 hat Oberst Ernst Berthold die Lutschounig-Kaserne mit Besonnenheit, Fachkompetenz und großem Format geführt. Er hat tausende junge Männer zu Soldaten ausgebildet und maßgeblich dafür gesorgt, dass sich das Führungsunterstützungsbataillon 1 mit den Herausforderungen der Zeit entsprechend entwickelt. Dafür möchte ich ihm im Namen des Landes und auch ganz persönlich meinen Dank aussprechen.“ Landesrätin Prettner wünschte dem scheidenden Kommandanten „manöverfreie Tage nach all den Jahren, Zeit für die Familie und Leidenschaften wie die Klarinette sowie viel Freude im neuen Lebensabschnitt“.

Experte für Cyber-Sicherheit übernimmt

Mit Oberst Alexander Treiblmaier folgt ein Fachmann für IT, Cyber-Sicherheit und elektronische Kampfführung. Der Niederösterreicher war zuletzt an der Theresianischen Militärakademie sowie der Führungsunterstützungsschule in Wien tätig. LHStv. Gruber sicherte ihm die Fortführung der Partnerschaft zwischen Land und Bundesheer zu: „Sie übernehmen eine Kommandoaufgabe in einer Zeit großer Herausforderungen. Ich bin mir bewusst, dass das keine leichte Aufgabe ist. Gerade deshalb kann ich Ihnen versichern: Das Land Kärnten steht fest hinter dem Bundesheer und seinen Soldaten. Wir werden die bewährte Partnerschaft auch unter Ihrer Führung nahtlos fortsetzen.“

Bedeutung für die regionale Sicherheit

Die „Villacher Fernmelder“ stellen gemeinsam mit dem Partnerbataillon in Salzburg die Führungsfähigkeit der Streitkräfte sicher. Landesrätin Prettner betonte die Rolle des Heeres: „Gerade in weltpolitisch herausfordernden Zeiten ist das Bundesheer ein unverzichtbarer Garant für Sicherheit, Stabilität und Hilfe. In Kärnten zeigt sich die enge Zusammenarbeit von Bundesheer, Gesellschaft und Politik besonders in der Katastrophenhilfe. Auch die von Landeshauptmann Peter Kaiser initiierten Sicherheitsgipfel unterstreichen das Bundesheer als verantwortungsvollen und verlässlichen Partner. Dem neuen Kommandanten wünsche ich viel Erfolg und Kraft für seine verantwortungsvolle Aufgabe.“ Der Festakt wurde musikalisch von der Militärmusik Kärnten unter Oberst Dietmar Pranter begleitet.