VSV Lady Hawks holen dritten Meistertitel in Serie

Mit einer starken Teamleistung sicherten sich die Villacherinnen erneut den Meistertitel in der Slowenischen Women International Hockey League (WIHL) – bereits zum dritten Mal in Folge.

Die Villacher Lady Hawks lieferten eine starke Teamleistung ab und holten sich nun schon den dritten WIHL-Titel in Serie.

Die Villacher Lady Hawks lieferten eine starke Teamleistung ab und holten sich nun schon den dritten WIHL-Titel in Serie.

Die VSV Lady Hawks lieferten eine starke Leistung ab und konnten sich schon den dritten Meistertitel in der WIHL in Serie holen. Von Saisonbeginn an überzeugte das Team mit klarer Struktur, hohem Tempo und großer mannschaftlicher Geschlossenheit, heißt es vom Verein.

Hattrick für die Lady Hawks

Im letzten Spiel zeigten die Lady Hawks ihre ganze Qualität und entschieden die Partie für sich. „Der Hattrick unterstreicht nicht nur die sportliche Stärke, sondern auch die kontinuierliche Entwicklung des Frauen-Eishockeys in Villach“, betont der Verein abschließend.