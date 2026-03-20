Einsatzreiches Jahr 2025: Wasserrettung Faaker See rettete 28 Personen

Am heutigen Freitag, dem 20. März, fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Wasserrettung Faaker See mit Neuwahlen im Hotel Restaurant Zollner statt.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung der Wasserrettung Faaker See kam es zu Neuwahlen des Vorstandes. Ebenso wurde auf das Jahr 2025 zurückgeblickt

Im Zuge der Jahreshauptversammlung der Wasserrettung Faaker See kam es zu Neuwahlen des Vorstandes. Ebenso wurde auf das Jahr 2025 zurückgeblickt

Viele Mitglieder der Einsatzstelle und zahlreiche Ehrengäste waren der Einladung gefolgt. Einsatzstellenleiter Daniel Fleischhacker eröffnete den offiziellen Teil und berichtete über die wichtigsten Ereignisse aus dem letzten Jahr. Die Fachreferenten aus den Bereichen Jugend, Tauchen, Fließ-/Wildwasser, Schwimmen/Rettungsschwimmen und Nautik präsentierten die interessantesten Fakten und Leistungen vom Jahr 2025. Lisa-Marie Fertani, Kassier der Einsatzstelle, berichtete vom kaufmännischen Jahresabschluss.

Vorstand wurde neu gewählt

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2026 wurde als besonderer Programmpunkt die Neuwahl der Funktionäre durchgeführt, da die alte Periode ausgelaufen ist. Die aktiven Mitglieder wählten den Vorstand für die Amtsperiode 2026 bis 2030 wie folgt: Daniel Fleischhacker als Einsatzstellenleiter, Alexandra Kröpfl als Stellvertreterin, Lisa-Marie Fertani als Kassierin und Michelle Bachmann als Schriftführerin. Nadine Hinteregger wurde zur Ausbildungsreferentin und Alexander Melcher zum Einsatzreferenten gewählt, als Rechnungsprüferinnen fungieren Rita Marak und Eva-Maria Mikula. Die Fachreferate wurden ebenfalls besetzt: Verena Kreutzer (Erste Hilfe), Thomas Pack (Funkwesen), Alexandra Kröpfl(Kinder & Jugend), Sean Santner (Material), Arnold Marak (Nautik), Philip Karlbauer (Öffentlichkeitsarbeit), Nadine Hinteregger (Schwimmen/Rettungsschwimmen), Stefan Schrunner (Tauchen) sowie Raphael Pack (Wildwasser).

72 Einsätze – 28 Personen aus akuter Not gerettet

Auch die Zahlen sprechen ein eindeutiges Bild, heißt es vonseiten der Wasserrettung. Die ÖWR Faaker See war im Vorjahr wieder sehr aktiv – und das in allen Bereichen der Wasserrettung. Insgesamt wurden von den 141 aktiven Mitgliedern rund 20.920 ehrenamtliche Leistungsstunden für die Sicherheit am Wasser geleistet. Insgesamt 72 Einsätze – darunter 52 Haupteinsätze und 20 Assistenzeinsätze – konnten erfolgreich abgearbeitet werden. Dabei wurden 28 Personen aus akuter Not gerettet sowie 34 Wasserfahrzeuge bzw. Sachgüter geborgen. Hier wurden rund 500 Einsatz-Mannstunden geleistet, wird weiters informiert.

ÖWR sorgte bei Veranstaltungen für Sicherheit

Auch im Veranstaltungsbereich war die ÖWR stark vertreten: Bei 34 Ambulanz- und

Bereitschaftsdiensten sorgte man für die Sicherheit von insgesamt 1978 Personen. Darüber

hinaus wurden 102 Tage Bereitschaftsdienst im Gemeindestrandbad Faak zwischen Mai und

September gestellt.

Hoher Frauenanteil bei der Wasserrettung

Der Personalstand beläuft sich auf insgesamt 609 Mitglieder. Davon sind 141 aktiv im Einsatz, darunter 75 Frauen (53 Prozent) und 66 Männer (47 Prozent). Die Organisation stützt sich zudem auf ein breit aufgestelltes Team an Funktionären und Spezialkräften: Im Vorstand und als Fachreferenten sind 13 Personen tätig, davon 5 Frauen (38 Prozent) und 8 Männer (62 Prozent). Im Bereich der Spezialfunktionen engagieren sich unter anderem 23 Schiffsführer, 1 Peer, 35 Fließ/Wildwasserretter, neun Einsatztaucher, 18 Einsatzleiter bzw. Gruppenkommandanten sowie 31 Einsatzfahrer.

Zahlreiche Aus- und Weiterbildungen

Auch die Ausbildung spielt eine zentrale Rolle: Einen wesentlichen Teil tragen hier vier Seiltechnik-Instruktoren, vier Nautik-Instruktoren, zwölf Sanitätsausbilder sowie jeweils elf Rettungsschwimmlehrer und elf Schwimmlehrer bei. Die zahlreichen Aus- und Weiterbildungen unterstreichen zusätzlich das hohe Engagement innerhalb der ÖWR Faaker See.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:53 Uhr aktualisiert