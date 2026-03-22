Auto in Flammen auf Autobahn-Parkplatz

Amm Samstagabend auf einem Parkplatz der Karawankenautobahn bei Rosegg: Ein Auto ging plötzlich in Flammen auf.

Ein technisches Gebrechen führte gegen 20.45 Uhr dazu, dass ein Auto in St. Jakob binnen Minuten komplett ausbrannte.

Ein technisches Gebrechen führte gegen 20.45 Uhr dazu, dass ein Auto in St. Jakob binnen Minuten komplett ausbrannte.

Gegen 20.45 Uhr bemerkte der Lenker beim Starten seines Fahrzeugs plötzlich Rauch, der aus den Lüftungsschlitzen drang. Geistesgegenwärtig griff er noch zum Feuerlöscher und versuchte, den Brand einzudämmen – jedoch ohne Erfolg. Die Kärntner Polizei berichtet in einer Aussendung: „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW bereits in Vollbrand.“

Rasche Löschung durch Feuerwehr

Die alarmierten Feuerwehren St. Jakob und Dolintschach rückten umgehend aus und konnten den Brand gegen 21.05 Uhr unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technisches Gebrechen den Brand ausgelöst haben. Darauf deuten sowohl die Angaben des Lenkers als auch die Spurenlage am Einsatzort hin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 09:50 Uhr aktualisiert