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Bronze für Villacherin Viola Fischer bei Winterwurf-Meisterschaften
Erfolgreicher Saisonstart für den LC Villach: Bei den 6. Österreichischen Winterwurf-Meisterschaften am Union Sportplatz in St. Pölten holte Viola Fischer die Bronzemedaille.
Im Speerwurf erreichte sie mit 33,82 Metern den dritten Platz. Angesichts von nur drei Wochen Vorbereitung sowie kalten und windigen Bedingungen zeigte sich die Athletin mit ihrer Leistung zufrieden. Den Sieg sicherte sich Chiara Schuler (TS Hörbranz), Rang zwei ging an Sarah Daxböck (Union St. Pölten), die zudem eine persönliche Bestleistung erzielte. Für den LC Villach ist es bereits die 13. Medaille bei österreichischen Meisterschaften in dieser noch jungen Saison.
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