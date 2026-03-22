Bürgermeister tief betroffen: „Wir verlieren einen treuen Freund“

Ein großer Mann der Marktgemeinde Treffen ist nicht mehr. Georg Berger verstarb im 73. Lebensjahr. In Erinnerung bleibt seine Verlässlichkeit und seine immerzu helfende Hand.

Die Marktgemeinde Treffen trauert um Georg Berger, der sich jahrzehntelang im Gemeinderat engagierte. Zuletzt war er Obmann des Kulturausschusses. Bürgermeister Klaus Glanznig spricht gegenüber 5 Minuten vom Verlust seines treuen Freundes: „Er war ein toller Mensch. Georg hatte so viel Wissen und war absolut verlässlich. Er war ein wichtiges Bindeglied zwischen der Gemeinde und den Vereinen.“ Unter der Federführung von Berger fanden zahlreiche Kulturveranstaltungen, wie Theater oder Konzerte statt. Er war es auch, der die Faschingssitzungen in Treffen für viele Jahre moderierte.

Einen Monat in Uganda

„Ganz besonders in Erinnerung bleiben wird mir seine Hilfsbereitschaft. Er war im Rahmen einer Hilfsaktion einen Monat lang in Uganda und hat dort ehrenamtlich gearbeitet“, erwähnt Glanznig. Abgesehen von der Arbeit als Obmann im Kulturausschusses waren die Berge seine große Leidenschaft. „Er war ein begnadeter Wanderer und kannte sich gut aus auf den umliegenden Bergen“, erzählte Glanznig.

Trauer in der Gemeinde

Im November letzten Jahres schied Georg Berger aus dem Gemeinderat aus, am 16. Februar feierte er noch seinen 73. Geburtstag. Nun hat der Treffner seine Augen für immer geschlossen. „Die Gemeinde wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren, denn das hat sich Georg verdient“, so Bürgermeister Glanznig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 17:06 Uhr aktualisiert