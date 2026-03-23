Schneller am Gipfel: Baustart für die neue Kanzelbahn II steht fest

Die Gerlitzen Alpe setzt den nächsten großen Schritt in Richtung Zukunft: Am Donnerstag, dem 19. März 2026, wurden die Bauverhandlungen für die neue 10er Gondelbahn „Kanzelbahn II“ (Zweite Sektion) erfolgreich abgeschlossen. Damit ist der Weg frei für eines der größten Infrastrukturprojekte im Skigebiet.

10er Gondel ersetzt die Sesselbahn

Die moderne 10er Gondelbahn wird künftig die bestehende Gipfelbahn (4er Sesselbahn) ersetzen und eine leistungsstarke, komfortable und zukunftsweisende Verbindung von der Kanzelhöhe (1.440 m) direkt auf den Gerlitzen Gipfel (1.911 m) schaffen. Mit deutlich erhöhter Förderkapazität und modernster Seilbahntechnologie wird die neue Bahn sowohl im Winter als auch im Sommer für eine spürbare Qualitätssteigerung sorgen. Neben den Skifahrern und Snowboardern können künftig auch Winterwanderer und natürlich unsere Sommergäste bequem, sicher und wettergeschützt den Gerlitzen Gipfel erreichen. „Mit der Kanzelbahn II realisieren wir ein echtes Leuchtturmprojekt. Sie wird ein Gamechanger für unser Skigebiet und ein starkes Signal für den gesamten Tourismusstandort Kärnten sein“, betont Hans Hopfgartner, Geschäftsführer der Gerlitzen Alpe.

Besucher profitieren

Besucher profitieren künftig von einer noch schnelleren und komfortableren Auffahrt auf den Gerlitzen Gipfel – ganz ohne Wartezeiten. Die neue Bahn sorgt nicht nur für eine effizientere Gästeverteilung am Berg, sondern hebt auch das Gesamterlebnis auf ein neues Niveau. Neben der Verbesserung der Infrastruktur leistet das Projekt auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung der gesamten Region. Durch modernste Technik, optimierte Abläufe und erhöhten Komfort wird die Attraktivität der Gerlitzen Alpe ganzjährig weiter gesteigert.

Baustart ist am 7. April

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Bauverhandlungen beginnt nun die nächste Phase mit dem Baustart am 7. April 2026. Während die bestehende 4er Gipfelbahn Platz für die neue 10er Kabinenbahn macht, bietet sich im Sommer 2026 eine einzigartige Gelegenheit: Ab 30. Mai 2026 sind neben der Kanzelbahn, die wie gewohnt zur Erlebnisarena Kanzelhöhe führt, auch die Moserbahn und die Pöllingerbahn in Betrieb und ermöglichen eine Auffahrt bis zur Pöllingerhütte.