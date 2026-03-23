Beliebte Ausflugsziele in Villach öffnen wieder

Gute Neuigkeiten! Einige beliebte Ausflugsziele in Villach und Umgebung eröffnen schon kommendes Wochenende wieder.

Diese Woche gibt es einige gute Neuigkeiten für Villacher. Denn der Ostermarkt eröffnet und auch zwei beliebte Ausflugsziele starten am Wochenende in die neue Saison.

Der Villacher Ostermarkt startet

Am Donnerstag, 26. März 2026, wird der Villacher Ostermarkt eröffnet. Dieser findet in der Villacher Innenstadt auf dem Rathausplatz und dem Oberen Kirchenplatz statt. Das Angebot reicht von klassischer Osterjause und süßen Köstlichkeiten bis hin zu kunstvollen Keramikarbeiten, handgefertigten Design-Kerzen, Holzspielzeug, Häkelprodukten, Naturkunstwerken, Bio-Produkten und Safran-Spezialitäten. Auch traditionelle Osterbäckerei wie Reindling sowie Zuckerwatte und Schokofrüchte sorgen für Genussmomente. Ein besonderes Highlight für Kinder ist der österlich und bunt dekorierte Kinderzug sowie das Kinderparadies mit Karussell, Kinderbungee und Rutsche.

Tierpark Rosegg

Auch eines der beliebtesten Ausflugsziele für Familien öffnet kommendes Wochenende wieder. Am 28. März ist es so weit. Dort könnt ihr 400 Tiere in rund 35 verschiedenen Arten beobachten. Besonders beliebt ist bei den Kleinen auch der Streichelzoo.

Affenberg startet

Der Affenberg in Landskron erwacht auch am 28. März aus dem „Winterschlaf“.