Villach macht Druck: Flächendeckender Tier-Notdienst gefordert

Wer nachts Hilfe für sein Haustier braucht, landet in Kärnten oft in der Warteschleife. Nach einem Vorstoß im Villacher Gemeinderat soll sich das nun ändern.

Sicherheit für Vierbeiner auch nach Ladenschluss: Der Villacher Gemeinderat fordert das Ende der freiwilligen Notdienste und setzt auf eine finanzierte Lösung durch das Land Kärnten.

Sicherheit für Vierbeiner auch nach Ladenschluss: Der Villacher Gemeinderat fordert das Ende der freiwilligen Notdienste und setzt auf eine finanzierte Lösung durch das Land Kärnten.

Die medizinische Versorgung von Haustieren in der Nacht und am Wochenende gleicht in Kärnten oft einer Zitterpartie. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, hat der Villacher Gemeinderat nun mit einer interfraktionellen Initiative auf dieses Defizit reagiert. Ein Dringlichkeitsantrag von FPÖ und Verantwortung Erde zielt darauf ab, die bisherige Abhängigkeit von der Freiwilligkeit einzelner Tierärzte durch ein stabiles, öffentlich mitfinanziertes System zu ersetzen.

Tiere als Familienmitglieder

Bisher verweist die Tierärztekammer Kärnten lediglich auf die Eigeninitiative der Mediziner. Für FPÖ-Klubobfrau Katrin Nießner ist das angesichts der Bedeutung von Tieren als Familienmitglieder unzureichend. Sie betont die Notwendigkeit einer verlässlichen Struktur: Wer im Notfall Hilfe sucht, dürfe nicht vor verschlossenen Türen oder endlosen Telefonlisten stehen.

Einigkeit beim Ziel, Dissens beim Weg

Während die ÖVP zwar die Dringlichkeit der sofortigen Umsetzung hinterfragte, herrschte über die Sache selbst Konsens. Gemeinderat Gerald Dobernig (Verantwortung Erde) sieht in einem flächendeckenden Dienst eine „rasch realisierbare“ Lösung, da die nötigen Strukturen bereits existierten. Die geschätzten Kosten von jährlich rund 120.000 Euro könnten nach seinen Vorstellungen zwischen Stadt, Land und Umlandgemeinden aufgeteilt werden. Der Gemeinderat verabschiedete die Resolution schließlich einstimmig. Damit liegt der Ball nun beim Land Kärnten, das aufgefordert ist, eine langfristige Finanzierung aus dem Landesbudget zu prüfen.