Nachnutzung: Caritas zieht in die Khevenhüller-Schule in Villach ein

Caritas zieht in die ehemalige Khevenhüller-Schule ein: Nach dem Auszug der Volksschule ist die Nachnutzung des Gebäudes geklärt. Die Caritas bringt dort ab September ihre Sozialfachschule und Lerncafés unter.

Das Gebäude der ehemaligen Khevenhüller-Volksschule steht nicht lange leer. Nachdem die Volksschüler erst vor wenigen Wochen in den sanierte Bildungscampus Am Stadtpark übersiedelt sind, ist nun die künftige Nutzung des städtischen Objekts geklärt: Die Caritas mietet sich ab Herbst für drei Jahre ein. Der Umzug ist einer Baustelle geschuldet. Da am aktuellen Standort der Caritas in der Brauhausgasse ein Neubau entsteht, müssen die „Schule für Sozialbetreuungsberufe“ (SOB) sowie die Lerncafés vorübergehend ausweichen. Der Betrieb in den Interimsräumlichkeiten soll bereits im September starten, die entsprechenden Beschlüsse im Magistrat sind für April geplant. Ursprünglich vorgesehene Pläne der Stadt, dort eigene Abteilungen zu bündeln, werden damit frühestens 2029 aktuell.

Fokus auf Pflege- und Sozialausbildung

Für die Stadt stellt die Vermietung eine belebende Maßnahme dar: „Es ist eine klassische Win-Win-Situation“, sagt Bürgermeister Günther Albel: „Die Caritas hat für ein paar Jahre eine geräumige, zentral gelegene Unterkunft – und die 150 Studierenden in Tages- und Abendschulmodulen sind eine willkommene Bereicherung der Innenstadt.“ Auch Caritas-Direktor Ernst Sandriesser betont die Notwendigkeit der Räumlichkeiten angesichts des Fachkräftemangels im Sozialbereich: „Wir freuen uns, dass wir ein Ersatzquartier gefunden haben. Wir bilden in Villach seit vielen Jahren Fachkräfte für Pflegeeinrichtungen und für die Krankenhäuser aus. Der Bedarf steigt und wir brauchen dringend Räume für die Ausbildung, um die Betreuung und die Pflegeversorgung zu sichern. Für den gesamten Oberkärntner Raum bieten wir in Villach als einzige die Ausbildung zum Behindertenbegleiter an. Am neuen Standort können wir eine zusätzliche Tagesklasse in der Fachsozialbetreuung Behindertenbegleitung eröffnen.“

Neuer Park öffnet im Sommer

Während im Inneren des Gebäudes bald angehende Sozialfachkräfte lernen, verändert sich auch das äußere Erscheinungsbild des Areals. Unabhängig vom Einzug der Caritas entsteht auf dem Gelände derzeit ein neuer öffentlicher Park. Die Anlage inklusive Kinderspielmöglichkeiten befindet sich bereits in Vorbereitung; die Eröffnung ist für den Beginn des Sommers vorgesehen.