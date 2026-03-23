Im Dezember „heimgekehrt“: Kloster Wernberg trauert um Missionsschwester

Das Kloster Wernberg trauert um Sr. Clareta Eichbaum CPS. Nach über sechs Jahrzehnten im Dienst der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut und vielen Wanderjahren kehrte sie erst kürzlich in ihre Heimat zurück.

Das Kloster Wernberg beklagt den Verlust einer langjährigen Weggefährtin: Wie die Gemeinschaft bestätigt, ist Sr. Clareta Eichbaum im 89. Lebensjahr verstorben. Die Ordensfrau blickte auf beeindruckende 61 Jahre ihrer Profess als „Missionsschwester vom Kostbaren Blut“ zurück.

„Nach vielen Wanderjahren“

„Wir trauern um Sr. Clareta Eichbaum CPS, die unser Herr am 22. März zu sich heimgeholt hat. Sie kam erst Ende Dezember 2025 wieder zu uns nach Wernberg nach vielen Wanderjahren“, heißt es seitens des Klosters Wernberg. Ergänzend teilt die Gemeinschaft mit: „Wir beten für sie Mittwoch, 17:45 in der Klosterkirche.“ Der Begräbnisgottesdienst findet am Donnerstag, dem 26. März, um 9 Uhr statt. Im Anschluss erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof in Gottestal.