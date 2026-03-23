„Ein letztes Lei-Lei“: Villacher Fasching trauert um Mitglied

Der Villacher Fasching trauert um Senator h.c. Herbert Scharschön. Seit 1982 prägte er die Gilde mit großem Einsatz. Die Gemeinschaft verabschiedet sich mit einem letzten Lei-Lei und tiefem Mitgefühl.

Die Villacher Faschingsgilde verliert eine prägende Persönlichkeit: Wie der Verein am Montagnachmittag bestätigte, ist Senator h.c. Herbert Scharschön verstorben.

Fester Bestandteil der Gilde

„Mit schwerem Herzen haben wir die Nachricht vom Tod eines langjährigen Mitglieds unserer Gilde erhalten“, erklärt der Villacher Fasching in den sozialen Medien. Scharschön war seit 1982 fester Bestandteil der Gilde und gestaltete über Jahrzehnte hinweg das Erscheinungsbild der Faschingssitzungen entscheidend mit. Sein besonderes Augenmerk galt dabei dem Bühnenbau. Ebenso bekannt war er durch das beliebte Modehaus „Scharschön und Moser“ in der Postgasse.

„Verabschieden uns mit einem letzten Lei-Lei“

„Mit viel Einsatz, Verlässlichkeit und Liebe zum Detail entstanden unter seiner Mitwirkung unzählige Kulissen, die unser Publikum begeistert haben. Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er der Gilde eng verbunden und war als Senator h.c. ein geschätzter Teil unserer Gemeinschaft“, so die Faschingsgilde, die abschließend festhält: „Wir verabschieden uns mit einem letzten Lei-Lei und sprechen seiner Familie und allen Angehörigen unser aufrichtiges Mitgefühl aus.“