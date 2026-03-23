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Das Bild auf 5min.at zeigt Geld und Autos.
In Villach wurden zwei Männer Opfer von Betrug.
Villach
23/03/2026
Betrugsmasche

Gebrauchte Autos gekauft – plötzlich waren Tausende Euro weg

Gleich zwei Männer aus Villach fielen auf dieselbe Betrugsmasche hinein: Beide kauften gebrauchte Autos und verloren dabei tausende Euro.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Der erste Vorfall ereignete sich bereits Ende Februar, als ein 45-jähriger Villacher von einem bisher unbekannten Täter per Mail kontaktiert wurde. „Es wurden dem Villacher zwei gebrauchte PKW zum Kauf angeboten. Dieser überwies schließlich mehrere Tausend Euro“, informiert die Polizei. Die Autos kamen bisher aber nie an – und Überraschung: Der vermeintliche Verkäufer ist plötzlich nicht mehr erreichbar. „Der Mann erleidet einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich“, heißt es.

Zweiter Villacher Opfer von Betrug

Einige Tausend Euro leichter ist ein weiterer Villacher. Der 46-Jährige überwies am 12. März Geld auf das Konto eines bisher unbekannten Täters, der ihm ebenfalls ein Auto zum Verkauf anbot. „Auch er erstattete nun die Anzeige, weil auch sein Verkäufer nicht mehr erreichbar ist und das Fahrzeug nicht geliefert wurde“, so die Polizei.

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