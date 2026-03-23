Gebrauchte Autos gekauft – plötzlich waren Tausende Euro weg

Der erste Vorfall ereignete sich bereits Ende Februar, als ein 45-jähriger Villacher von einem bisher unbekannten Täter per Mail kontaktiert wurde. „Es wurden dem Villacher zwei gebrauchte PKW zum Kauf angeboten. Dieser überwies schließlich mehrere Tausend Euro“, informiert die Polizei. Die Autos kamen bisher aber nie an – und Überraschung: Der vermeintliche Verkäufer ist plötzlich nicht mehr erreichbar. „Der Mann erleidet einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich“, heißt es.

Zweiter Villacher Opfer von Betrug

Einige Tausend Euro leichter ist ein weiterer Villacher. Der 46-Jährige überwies am 12. März Geld auf das Konto eines bisher unbekannten Täters, der ihm ebenfalls ein Auto zum Verkauf anbot. „Auch er erstattete nun die Anzeige, weil auch sein Verkäufer nicht mehr erreichbar ist und das Fahrzeug nicht geliefert wurde“, so die Polizei.