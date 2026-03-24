Erhöhte Waldbrandgefahr in Villach: Hohe Strafen drohen

Aufgrund der Trockenheit besteht im gesamten Stadtgebiet eine erhöhte Waldbrandgefahr. Deshalb ist der Umgang mit offenem Feuer im Wald sowie in dessen Umgebung strikt untersagt. Bei Zuwiderhandlung drohen hohe Strafen.

Absolutes Verbot

Ab sofort und bis auf Widerruf ist es daher ausdrücklich verboten, in Waldgebieten direkt, in der sogenannten Kampfzone des Waldes und auch in Waldnähe ein offenes Feuer zu verwenden oder mit diesem zu hantieren. Auch der Gebrauch sonstiger rauchender, glimmender oder pyrotechnischer Gegenstände sowie feuergefährlicher Materialien ist verboten. Wer diese offizielle behördliche Anordnung missachtet, riskiert Geldstrafen von bis zu 7270 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 08:21 Uhr aktualisiert