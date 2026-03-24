Für Fachkräfte: Erstes „Teamhaus“ Kärntens soll in Velden entstehen

„Eine unverzichtbare Basis für eine erfolgreiche Tourismusbranche stellen die Fachkräfte dar. Insbesondere die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur dauerhaften Mitarbeiterbindung sind deshalb Themen, die der Branche unter den Nägeln brennen“, betont Tourismusreferent LR Schuschnig. Vor allem qualitativ hochwertige Mitarbeiterunterkünfte spielen dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie sind laut Befragungen eines der Top 3-Entscheidungskriterien für die Arbeitsplatzwahl im Tourismus.

Teamhaus Kärnten soll in Velden entstehen

Das Tourismusreferat des Landes hat deshalb schon 2023 damit begonnen, die Kärntner Betriebe bei diesem Thema zu unterstützen: Einerseits mit der Schaffung einer digitalen Plattform für bereits bestehende Mitarbeiterunterkünfte. Andererseits soll nun ein Prototyp für ein Tourismus Mitarbeiter-Gemeinschaftshaus entwickelt werden, wie Landesrat Schuschnig im Rahmen des heutigen Pressefoyers nach der Regierungssitzung berichtete. Das erste sogenannte „Teamhaus Kärnten“ soll in Velden entstehen und in Folge als Vorbild für weitere Regionen dienen. Die Gemeinde Velden steht hinter diesem Projekt, hat sich bei der Entwicklung beteiligt und ein gemeindeeigenes Grundstück zur Verfügung gestellt. „Unser Ziel ist es, ein standardisiertes, günstiges, aber dennoch hochwertiges Bau- und Nutzungskonzept zu erstellen. Der Hintergedanke ist, dass ein einmal entwickeltes Modell in anderen Tourismusregionen deutlich kostengünstiger errichtet werden kann“, so Schuschnig.

©GDA architecture So sieht der Bauplan für das Teamhaus aus.

Kärntner Siedlungswerk als Bauträger

Als Bauträger konnten dafür das Kärntner Siedlungswerk gewonnen werden. Geplant wird das Teamhaus von dem Kärntner Architekten Domenig, der den Fokus besonders auf nachhaltige Bauweise gelegt hat. Das Projekt wird in enger Kooperation mit zahlreichen Partnern umgesetzt, darunter unter anderem die Kärnten Werbung, der KWF oder die Tourismusakademie Kärnten. Besonders bedankte sich LR Schuschnig bei Heide Pichler Herritsch und Brigitte Kresse von HPH Tourismuskonzepte GmbH für die operative Umsetzung des Projektes. Wie er zudem betonte, sind Detail- und Einreichplanung für den Prototypen schon weit fortgeschritten. „Vorgesehen ist die Einreichung des Projektes noch im Jahr 2026, einen möglichen Baustart haben wir für 2027 ins Auge gefasst“, so der Tourismusreferent, der darin eine weitere wichtige Unterstützung der Tourismusbetriebe durch das Land Kärnten sieht.