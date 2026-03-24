Villacher Fundräder sollen ein „zweites Leben“ bekommen
Was passiert mit Fahrrädern, die in Villach gefunden, aber nie abgeholt werden? Heuer gehen die Stadt und die Sozialen Betriebe Kärnten (SBK) einen neuen, nachhaltigen Weg.
In Villach rollen ausrangierte Fahrräder einer neuen Bestimmung entgegen. Die Stadt setzt bei nicht abgeholten Fundstücken künftig auf eine Kooperation mit den Sozialen Betrieben Kärnten (SBK), um ökologischen Mehrwert mit gesellschaftlichem Engagement zu verknüpfen. Statt der klassischen Versteigerung steht heuer die professionelle Aufbereitung im Fokus. Die Initiative gliedert sich nahtlos in das städtische Re-Use-Konzept ein, das bereits durch Formate wie das „Repair Café“ oder den „Re-Use-Frühling“ fest verankert ist. In den Werkstätten der SBK werden die Räder von Menschen instand gesetzt, die Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt benötigen. „Diese Zusammenarbeit verbindet gleich mehrere Ziele: Die Lebensdauer von Fahrrädern wird verlängert, es werden Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und die Fahrräder sind zu einem fairen Preis erhältlich“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.
Bist du schon bereit für die Fahrradsaison?
Handwerk mit Perspektive
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBK bedeutet das Projekt weit mehr als nur Mechanik. Als Integrationsunternehmen bietet die SBK befristete Arbeitsverhältnisse für langzeiterwerbslose Personen an, um ihnen den Weg in eine dauerhafte Beschäftigung zu ebnen. „Durch die Partnerschaft mit der Stadt zeigen wir, wie soziale und nachhaltige Projekte Hand in Hand gehen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammeln wertvolle Erfahrungen am Arbeitsmarkt und wir leisten einen Beitrag zur Ressourcenschonung“, sagt SBK-Geschäftsführerin Elisabeth Niederer.
Termine und Verkauf
Insgesamt rund 40 Fahrräder wurden für die Aktion vorbereitet. Wer auf der Suche nach einem geprüften Fortbewegungsmittel ist, kann zwischen dem 4. und 9. Mai fündig werden. Der gesamte Erlös kommt direkt der Arbeit der Sozialen Betriebe Kärnten zugute und unterstützt somit die weitere Förderung von Arbeitsmarktprojekten in der Region.