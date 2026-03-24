Villacher Fundräder sollen ein „zweites Leben“ bekommen

Was passiert mit Fahrrädern, die in Villach gefunden, aber nie abgeholt werden? Heuer gehen die Stadt und die Sozialen Betriebe Kärnten (SBK) einen neuen, nachhaltigen Weg.

Statt einer sofortigen Versteigerung werden die Räder von Menschen, die Unterstützung am Arbeitsmarkt benötigen, professionell aufbereitet.

Statt einer sofortigen Versteigerung werden die Räder von Menschen, die Unterstützung am Arbeitsmarkt benötigen, professionell aufbereitet.

In Villach rollen ausrangierte Fahrräder einer neuen Bestimmung entgegen. Die Stadt setzt bei nicht abgeholten Fundstücken künftig auf eine Kooperation mit den Sozialen Betrieben Kärnten (SBK), um ökologischen Mehrwert mit gesellschaftlichem Engagement zu verknüpfen. Statt der klassischen Versteigerung steht heuer die professionelle Aufbereitung im Fokus. Die Initiative gliedert sich nahtlos in das städtische Re-Use-Konzept ein, das bereits durch Formate wie das „Repair Café“ oder den „Re-Use-Frühling“ fest verankert ist. In den Werkstätten der SBK werden die Räder von Menschen instand gesetzt, die Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt benötigen. „Diese Zusammenarbeit verbindet gleich mehrere Ziele: Die Lebensdauer von Fahrrädern wird verlängert, es werden Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und die Fahrräder sind zu einem fairen Preis erhältlich“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Bist du schon bereit für die Fahrradsaison? Ja, mein Fahrrad ist bereits startklar! Fast – ich muss noch einen Technik-Check machen. Nein, ich brauche noch ein neues Fahrrad. Ich fahre kein Fahrrad. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Handwerk mit Perspektive

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBK bedeutet das Projekt weit mehr als nur Mechanik. Als Integrationsunternehmen bietet die SBK befristete Arbeitsverhältnisse für langzeiterwerbslose Personen an, um ihnen den Weg in eine dauerhafte Beschäftigung zu ebnen. „Durch die Partnerschaft mit der Stadt zeigen wir, wie soziale und nachhaltige Projekte Hand in Hand gehen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammeln wertvolle Erfahrungen am Arbeitsmarkt und wir leisten einen Beitrag zur Ressourcenschonung“, sagt SBK-Geschäftsführerin Elisabeth Niederer.

Termine und Verkauf

Insgesamt rund 40 Fahrräder wurden für die Aktion vorbereitet. Wer auf der Suche nach einem geprüften Fortbewegungsmittel ist, kann zwischen dem 4. und 9. Mai fündig werden. Der gesamte Erlös kommt direkt der Arbeit der Sozialen Betriebe Kärnten zugute und unterstützt somit die weitere Förderung von Arbeitsmarktprojekten in der Region.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert