Die BKS Bank AG setzt ein markantes Zeichen für die Stadtentwicklung im Herzen der Villacher Altstadt. Für die umfassende Umgestaltung des Gebäudekomplexes am Hauptplatz 18 wurde bereits im abgelaufenen Sommer um die baupolizeiliche Bewilligung angesucht. Das ambitionierte Vorhaben sieht vor, durch den Teilabbruch und die anschließende Neuerrichtung des zweiten Obergeschosses sowie des Dachgeschosses hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Ergänzt wird das Projekt durch die Neugestaltung eines hinteren Hofgebäudes, in dessen Erdgeschoss eine gastronomische Nutzung vorgesehen ist.

Augenmerk auf den Erhalt der historischen Substanz

Vorstandsvorsitzender der BKS-Bank, Nikolaus Juhász, betonte die Bedeutung dieser Maßnahme für den Standort auf Anfrage von 5 Minuten: „Bei unserem Bauvorhaben handelt es sich um ein wichtiges Projekt im Herzen der Villacher Altstadt.“ Während die betrieblichen Räume der Bank – inklusive Filiale und SB-Zone – bereits vor drei Jahren modernisiert wurden, liegt der Fokus nun auf der Schaffung von Wohnraum im hinteren Gebäudeteil. „Jetzt wird der hintere Teil des Gebäudes (Paracelsushof und Hof dahinter) zu Mietwohnungen umgebaut. Es entstehen zehn Mietwohnungen mit jeweils 2 bis 4 Zimmern“, so Juhász. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Erhalt der Substanz sowie auf Nachhaltigkeit gelegt. „Der historische Bereich des Gebäudes bleibt erhalten. Alle Maßnahmen erfolgen selbstverständlich in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und der Baubehörde.“ Ziel ist zudem eine Zertifizierung in Gold durch die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI). Damit muss das Gebäude über den gesamten Lebenszyklus hinweg strenge Kriterien in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Technik erfüllen.

Optimismus beim Vorstand, Baubeginn bereits 2026

Hinsichtlich des Zeitplans zeigt sich die Bank optimistisch, wenngleich finale Details noch vom Abschluss des Bauverfahrens abhängen: „Unsere BKS Immobilienservice Ges.m.b.H strebt aber einen Baubeginn noch im heurigen Jahr an.“ Das Investitionsvolumen für dieses Vorhaben beläuft sich auf rund vier Millionen Euro, was die Bank als wichtigen Impuls für die heimische Bauwirtschaft versteht. Für die Kunden der Filiale am Hauptplatz wird der Umbau keine Einschränkungen mit sich bringen. Das geplante Café im Erdgeschoss soll vielmehr zur Belebung des Platzes hinter dem Paracelsushof beitragen. „Auf den Bankbetrieb wirkt sich das überhaupt nicht aus“, stellt Juhász klar und ergänzt: „Der Filialbetrieb wird ganz normal weitergeführt. Für unsere Kunden wird sich also nichts ändern. Sie werden weiter in gewohnt hoher Qualität von unseren Kundenberaterinnen und -beratern betreut.“