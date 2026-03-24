Neue Bürgermeisterin: Margit Heissenberger übernimmt das Ruder in Velden

Nach 25 Jahren endet in Velden eine Ära. Margit Heissenberger folgt auf Ferdinand Vouk und führt die SPÖ-Spitze mit einem neuen Team in die Zukunft.

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Ferdinand Vouk und Vizebürgermeister Helmut Steiner stellt sich das Führungsteam der SPÖ Velden neu auf. Vouk legte nach 25 Jahren im Dienst sein Amt als Bürgermeister von Velden zurück. Er hatte die Position einst von Werner Marinell (SPÖ) übernommen, der anschließend ins Showbusiness wechselte und gemeinsam mit der künftigen Bürgermeisterin, Margit Heissenberger, im ORF die Serie „Die Zwei in Österreich“ moderierte.

Heissenberger war an der Moderation… …von „Die Zwei in Österreich“ beteiligt.

„Möchte meine Erfahrung einbringen“

Bis zur Gemeinderatssitzung am 24. März übernahm Vizebürgermeister Markus Fantur vorübergehend die Amtsgeschäfte. Am heutigen Dienstag wurde Margit Heissenberger schließlich zur neuen Bürgermeisterin von Velden am Wörthersee gewählt. Die erfahrene Gemeindevorständin blickt einer spannenden Aufgabe entgegen: „Ich bin interessiert daran, Velden weiterzuentwickeln und möchte meine Erfahrung einbringen, es ist eine große Ehre, denn die Latte liegt hoch“, erklärte sie bereits nach der Neuformierung gegenüber 5 Minuten.

Von der Kamera ins Rathaus

Bevor ihr Weg in die Politik begann, tingelte Margit Heissenberger mit ihrem politischen Vorgänger Werner Marinell durch die Lande. Die mehrteilige ORF-Serie „Zwei in Österreich“ zeigte das Duo unter anderem „Unter Jägern und Wilderern“. In einer zeitgenössischen Programmbeschreibung hieß es dazu: „Margit Heissenberger und Werner Marinell präsentieren bei einer Wanderung durch das steirische Ennstal allerlei jagdverbundene Musik, Bräuche, Geschichten, finstere Begebenheiten und – Jägerlatein.“ Kein Jägerlatein ist hingegen ihre Wahl zur Bürgermeisterin: Das neue Team wird die politische Arbeit bis zur Wahl am 28. Februar 2027 fortführen. Die endgültige Entscheidung über die Spitzenkandidatur für die kommende Gemeinderatswahl fällt im Herbst 2026.

©SPÖ Kärnten V. l. n. r.: LAbg. Nicole Schojer, 2. Vzbgm. Sandro Spendier, Bgm.in Margit Heissenberger, LH-Stv.in Gaby Schaunig, Bgm. a.D. Ferdinand Vouk, Gudrun Vouk, GR Gerd Kurath, 1. Vzbgm. Markus Fantur.

So stellt sich das Team auf

Markus Fantur (bisher 2. Vize) wird 1. Vizebürgermeister und Sandro Spendier (bisher GR und Ersatzgemeindevorstand) wird 2. Vizebürgermeister. Komplettiert wird das Team durch den neuen Gemeindevorstand Gerd Kurath, der neuen Klubobfrau Birgit Fischer und ihrem Stellvertreter, Manfred Heissenberger.

Stimmen aus der Politik

„Velden bekommt mit Margit Heissenberger eine echte Weltkärntnerin an der Spitze – das passt hervorragend zum internationalen Profil der Gemeinde. Gleichzeitig möchte ich mich bei Ferdinand Vouk herzlich für die jahrzehntelange, großartige Zusammenarbeit bedanken. Gemeinsam konnten wir wichtige Projekte wie die internationale Schule und zahlreiche Wohnbauprojekte auf den Weg bringen und umsetzen“, betont die stellvertretende Landesparteivorsitzende Gaby Schaunig. „Mit Margit Heissenberger übernimmt eine erfahrene Kommunalpolitikerin das Bürgermeisteramt. Sie kennt Velden seit Jahrzehnten und den Ort aktiv in verschiedensten Positionen aktiv mitgestaltet. Mit ihr wird Velden seinen erfolgreichen, eingeschlagenen Weg weitergehen und neue Impulse setzen“, betont SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer David Pototschnig und fügt hinzu: „Der Wechsel an der Spitze der Gemeinde erfolgt geordnet und mit klarem Blick nach vorne. Die SPÖ Velden steht für Stabilität, Verlässlichkeit und eine Politik im Interesse der Menschen vor Ort.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 21:01 Uhr aktualisiert