Nach Blackout von Fahrbahn abgekommen: Baum stürzt auf Auto

In der Gemeinde Wernberg kam es am Abend zu einem Rettungseinsatz. Ein Pkw-Lenker kam von der Fahrbahn ab.

Aktuell kommt es in der Gemeinde Wernberg zu einem Einsatz. Gegen 19:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die FF Wernberg, FF Zauchen sowie FF Damtschach, der Samariterbund, das Rote Kreuz und die Polizei sind vor Ort.

In Waldstück abgekommen

Nach ersten Informationen dürfte ein Fahrer ein Blackout erlitten haben und auf einer Seitenstraße von der Fahrbahn abgekommen sein; das bestätigte auch die Exekutive. Der Lenker wird aktuell von den Einsatzkräften vor Ort versorgt, ebenso ist eine Fichte auf das Unfallauto gekracht. Glück im Unglück: Trotz der schweren Beschädigungen am Fahrzeug durch einen Baum, blieb der Fahrgastraum weitgehend stabil. Der Lenker, der kurz zuvor die Kontrolle verloren hatte, konnte aus dem demolierten Pkw wie durch ein Wunder ohne lebensgefährliche Verletzungen gerettet werden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 20:30 Uhr aktualisiert