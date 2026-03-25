Geduldsprobe für 2.000 Personen: Radmarathon „Carinthia200“ verschoben

. Wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gab, findet das bereits mit 2.000 Teilnehmenden ausgebuchte Event nun am 20. September statt.

. Wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gab, findet das bereits mit 2.000 Teilnehmenden ausgebuchte Event nun am 20. September statt.

Der für den 31. Mai geplante Radmarathon Carinthia200 wird in den Herbst verlegt. Wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gab, findet das bereits mit 2.000 Teilnehmenden ausgebuchte Event nun am 20. September statt. Grund für die Neuterminierung sind notwendige Straßensanierungen auf der Strecke, die die operative Planung der Premiere erschwert hätten. Um den eigenen Qualitätsanspruch und die Sicherheit zu garantieren, entschieden sich die Pedal Performance Group, die Region Villach sowie die Behörden gemeinsam für den neuen Termin.

Stimmen zur Verschiebung

„Diese Entscheidung haben sich alle Beteiligten nicht leicht gemacht. Der Anspruch von Carinthia200 war von Anfang an ein Premium-Eventkonzept auf die Straße und nach Kärnten zu bringen, das in Qualität, Sicherheit und Erlebnis neue Maßstäbe setzt“, sagt Event Director Julius Rupitsch. Renndirektor Patrick Schörkmayer ergänzt: „Die nach dem Winter notwendigen Sanierungsarbeiten eines Straßenabschnitts haben die ohnehin hohe operative Gesamtkomplexität einer Premierenveranstaltung zusätzlich erhöht. Carinthia200 ist als wiederkehrende Leitveranstaltung im Alpen-Adria-Raum konzipiert, mit einem klaren Qualitätsversprechen gegenüber Teilnehmern, Partnern und der Region Kärnten. An diesem Anspruch halten wir ausdrücklich fest und möchten bei der Eventpremiere beim Erlebniswert keine Kompromisse eingehen.“

Community-Event im Mai geplant

Trotz der Enttäuschung blickt das Team optimistisch nach vorne. Für das ursprüngliche Wochenende im Mai wird derzeit unter Hochdruck an einem alternativen Community-Event gearbeitet. „Allen Beteiligten ist sehr bewusst, dass die Verschiebung des Carinthia200 zwei Monate vor dem geplanten Termin für viele Menschen in der Community und in der Region enttäuschend ist. Wir bedanken uns bei allen Partnern, Teilnehmenden und Gästen für ihr Verständnis und ihre Flexibilität und freuen uns darauf, die Premiere des Carinthia200 am neuen Termin im September gemeinsam zu erleben“, so Rupitsch.

„Einmaliges Event“

Für die Region bleibt das Rennen ein zentraler Pfeiler im Tourismuskonzept. Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH, betont: „Die Rennradfahrer dürfen sich im September über ein einmaliges Event durch die eindrucksvollsten Landschaftsräume Kärntens freuen. Für die Region Villach-Faaker See-Ossiacher See ist das Carinthia200 ein strategischer Baustein der touristischen Positionierung als Rennrad-Destination und verbindet optimal internationale Strahlkraft mit regionaler Identität.“