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/ ©Egon Weissheimer
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Dieb verschafft sich mit Brecheisen Zugang über ein Fenster.
Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte den Vorfall.
Villach
25/03/2026
Polizeimeldung

Reagierte rasch: 69-Jährige sperrte Kellereinbrecher in Villach ein

Eine aufmerksame 69-Jährige verhinderte in Villach einen Kellereinbruch. Sie schloss zwei Tatverdächtige kurzerhand im Gebäude ein, bis die Polizei eintraf. Die Männer befinden sich in Haft.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Nach einem versuchten Kellereinbruch in einem Villacher Mehrparteienhaus am Dienstagabend hat die Polizei zwei ungarische Staatsbürger festgenommen. Die Männer im Alter von 25 und 38 Jahren verschafften sich gegen 20 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wurden jedoch von einer 69-jährigen Bewohnerin überrascht. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, schloss die Verdächtigen im Kellerbereich ein und alarmierte die Beamten.

Männer wollten angeblich Schlafplatz suchen

Trotz der Festnahme zeigen sich die Beschuldigten bisher nicht geständig; sie gaben an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Das Duo wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Neben einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft prüft das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nun weitere ausländerrechtliche Schritte.

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