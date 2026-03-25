Reagierte rasch: 69-Jährige sperrte Kellereinbrecher in Villach ein

Eine aufmerksame 69-Jährige verhinderte in Villach einen Kellereinbruch. Sie schloss zwei Tatverdächtige kurzerhand im Gebäude ein, bis die Polizei eintraf. Die Männer befinden sich in Haft.

Nach einem versuchten Kellereinbruch in einem Villacher Mehrparteienhaus am Dienstagabend hat die Polizei zwei ungarische Staatsbürger festgenommen. Die Männer im Alter von 25 und 38 Jahren verschafften sich gegen 20 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wurden jedoch von einer 69-jährigen Bewohnerin überrascht. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, schloss die Verdächtigen im Kellerbereich ein und alarmierte die Beamten.

Männer wollten angeblich Schlafplatz suchen

Trotz der Festnahme zeigen sich die Beschuldigten bisher nicht geständig; sie gaben an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Das Duo wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Neben einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft prüft das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nun weitere ausländerrechtliche Schritte.