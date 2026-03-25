„Wir gehen sicher“: 2. Stadtteilspaziergang mit Bürgermeister und Polizei

Gemeinsam mit Bürgermeister Günther Albel sowie Vertretern von Behörde und Polizei spazieren Villacher im Rahmen des zweiten Stadtteil-Spazierganges am 27. März durch Perau.

Der erste Stadtteilspaziergang unter dem Motto „Wir gehen sicher“ im vergangenen November in der Innenstadt war restlos ausgebucht, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Fragen zu Beleuchtung und dem persönlichen Sicherheitsempfinden waren den Villachern besonders wichtig.

„Villach ist eine lebenswerte Stadt“

„Villach ist eine lebenswerte Stadt. Gleichzeitig wissen wir, dass es Bereiche gibt, an denen das subjektive Sicherheitsgefühl noch gestärkt werden kann“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Um dies zu erreichen, setzen wir ein Gesamtpaket um, dazu gehören neben den Stadtteilspaziergängen auch neue Kameras, die ganz aktuell in der Villacher Innenstadt montiert werden. Sie haben eine präventive Wirkung, bringen mehr Aufklärung und stärken somit das subjektive Sicherheitsgefühl.“

„Direkte Austausch mit der Bevölkerung hilft uns“

Gemeinsam mit Vertretern von Behörde und Polizei wird der Bürgermeister auch am zweiten Stadtteilspaziergang in Perau teilnehmen. „Der direkte Austausch mit der Bevölkerung hilft uns, gezielt Maßnahmen zu setzen. Wir nehmen die Rückmeldungen der Villacher:innen sehr ernst“, sagen Bürgermeister Albel und Stadtpolizeikommandant Erich Londer.

Am 27. März um 18 Uhr

Der zweite Stadtteilspaziergang startet am Freitag, 27. März, um 18 Uhr im Volkshaus Perau (Burgenlandstraße 16a). Der Spaziergang dauert rund 75 Minuten und führt vom Volkshaus zum „Grünen Eck Perau“ und über die Wohnsiedlung retour, wird mitgeteilt und abschließend betont, dass um Voranmeldung gebeten wird.